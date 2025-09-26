Inter Miami busca acercarse a la cima de la MLS frente a Toronto con Messi y De Paul como figuras

Las Garzas vuelven a la acción este sábado desde las 17.30 en el BMO Field, con el objetivo de acortar distancia con Philadelphia Union y asegurar la segunda Supporters’ Shield consecutiva.

26/09/2025

El Inter Miami viaja a Canadá para enfrentar a Toronto, el sábado desde las 17.30. El partido se disputará en el BMO Field y las Garzas necesitan sumar de a tres para acercarse al Philadelphia Union, líder de la Conferencia Este en la fase regular. El equipo de Javier Mascherano ya consiguió el primer objetivo y van por el segundo: la segunda Supporters Shields–ganador de la fase regular– consecutiva. A su vez, el equipo conoció en las últimas horas el anuncio del retiro de Sergio Busquets al finalizar la temporada.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El Inter Miami, dirigido por Javier Mascherano, llega al duelo tras la victoria frente al New York City FC, donde Lionel Messi brilló con un doblete y una asistencia, alcanzando 37 participaciones directas en goles de su equipo en la presente temporada. Ahora, el club estadounidense apunta a escalar posiciones en la Conferencia Este y quedarse con la fase regular de la MLS por segundo año consecutivo.

Además de Messi, el equipo contará con otros argentinos de peso como Rodrigo De Paul y Sergio Busquets, quien recientemente anunció que se retirará al finalizar la temporada. La presencia de estos tres futbolistas garantiza protagonismo albiceleste en el duelo frente a un Toronto que llega en caída libre: sin victorias en las últimas ocho fechas y sin posibilidades de clasificar a los playoffs.

Probable formación de Inter Miami vs. Toronto

Inter Miami (DT: Javier Mascherano): Oscar Ustari; Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba o Noah Allen; Tadeo Allende, Rodrigo De Paul o Yannick Bright, Sergio Busquets, Baltasar Rodríguez; Lionel Messi y Luis Suárez.

Toronto (DT: Robin Fraser): Luka Gavran; Kosi Thompson, Sigurd Rosted, Raoul Petretta y Richie Laryea; Alonso Coello, Djordje Mihailovic y José Cifuentes; Theodor Corbeanu, Derrick Etienne Jr. y Jonathan Osorio.