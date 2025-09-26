El Inter Miami de Messi y De Paul empató ante el Toronto por la MLS

Por la fecha 30 y en el estadio BMO, las Garzas igualaron 1-1 contra el equipo canadiense (con goles de Allende y Mihailovic) y reafirma su tercera posición en el campeonato.

No fue la noche de Lionel Messi en Canadá. El crack argentino tuvo cuatro oportunidades muy claras, pero siempre se encontró con la muralla de Sean Johnson, arquero de Toronto FC, que evitó su gol en dos ocasiones por tiempo. El partido terminó 1-1, con goles de Tadeo Allende para Inter Miami y Djordje Mihailović para el local.

Ya clasificado a los Playoffs de la MLS, el equipo de Javier Mascherano buscaba seguir sumando frente a un rival ya eliminado. En el primer tiempo, Messi estuvo muy participativo, aunque sin la claridad habitual. Johnson le tapó dos remates casi de gol hasta que, en la última jugada, un centro preciso de Jordi Alba encontró la cabeza de Allende, que puso el 1-0 parcial.

El complemento fue distinto: Toronto salió con todo y, tras una desatención defensiva de Ian Fray, Mihailović igualó el marcador. Inter Miami sintió el golpe, pero volvió a apoyarse en su capitán, que tuvo otras dos ocasiones, incluido un tiro libre al borde del área. Otra vez Johnson se vistió de héroe y le negó el grito al 10.

Con este empate, Inter Miami sigue en la pelea por el Supporters’ Shield, aunque el gran objetivo pasa por llegar de la mejor manera a los Playoffs. El próximo desafío será este martes ante Chicago Fire, en un duelo pendiente clave para no perder terreno en la Conferencia Este.