En vivo: el Inter Miami de Messi busca acercarse a la cima de la MLS frente a Toronto

Las Garzas vuelven a la acción este sábado en el BMO Field, con el objetivo de acortar distancia con Philadelphia Union y asegurar la segunda Supporters’ Shield consecutiva.

Hoy 17:45

El Inter Miami viaja a Canadá para enfrentar a Toronto, el sábado desde las 17.30. El partido se disputará en el BMO Field y las Garzas necesitan sumar de a tres para acercarse al Philadelphia Union, líder de la Conferencia Este en la fase regular. El equipo de Javier Mascherano ya consiguió el primer objetivo y van por el segundo: la segunda Supporters Shields–ganador de la fase regular– consecutiva. A su vez, el equipo conoció en las últimas horas el anuncio del retiro de Sergio Busquets al finalizar la temporada.   

► HACÉ CLICk AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

