El jefe de Gabinete participó de la mesa panel por los 20 años de la Reforma Constitucional

En el marco de la Feria del Libro, autoridades provinciales, juristas y especialistas reflexionaron sobre el impacto institucional, político y económico de la reforma sancionada en 2005.

Hoy 15:19

Con una importante concurrencia se realizó este viernes por la mañana la Mesa Panel “A 20 años de la Reforma de la Constitución Provincial de Santiago del Estero (2005-2025)”, en la XV Feria del Libro, en el Centro de Convenciones Fórum, que contó con la presencia del jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez.

De la mesa panel participaron la ministra de Justicia, Matilde O’Mill; el vocal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Eduardo Llugdar; el analista Enrique Zuleta Puceiro; el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez; el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Santiago del Estero, Darío Alarcón, y el Ing. Castor López.

En la apertura, Eduardo Llugdar señaló que la reforma fue un hito en la historia de la provincia. “Veníamos de varios desaciertos institucionales e incluso con la intervención federal, donde prácticamente la institucionalidad dentro del derecho público provincial quedó totalmente bloqueada, desarticulada. Hubo que hacer una construcción como política pública de Estado en todos los poderes”, precisó.

A su turno, Zuleta Puceiro consideró que “en Santiago se inició un proceso público, donde hubo una decisión de refundar el sistema político después de una larga etapa de desencuentros y sobre todo de intervenciones y del poder político”.

“Santiago es un caso de éxito, es un modelo en el cual deberíamos vernos a la hora de repensar el país y su agenda”, afirmó el reconocido analista político.

Seguidamente, Rafael Gutiérrez remarcó que en estos momentos de crisis que se viven en el país es importante festejar 20 años de la reforma de la Constitución y expresó su alegría porque esta decisión permitió a Santiago entrar en la normalidad institucional.

Luego, Castor López apeló a gráficos y estadísticas para detallar el marcado crecimiento de la actividad productiva de la provincia y su constante fortalecimiento, al punto tal que esos datos se reflejan en la contribución a la economía argentina como una de las provincias más destacadas.

Resaltó que Santiago se consolidó en los primeros puestos, destacándose como la 6° provincia exportadora; la 11° en cuando a contribución a la economía nacional, también con un marcado desarrollo en el producto bruto geográfico industrial. “Todos estos datos –consideró López- son auspiciosos porque están sentadas paras bases para que desde esas plataformas se puedan plantear senderos de mayor crecimiento”.

Por su parte, la ministra de Justicia habló de los desafíos de la Constitución. “A 20 años de la reforma decimos que la Constitución es un pacto que permanece vigente porque la Constitución sigue siendo la garantía entre la libertad y el poder. La Constitución es la garantía de mantener ese equilibrio de lograr que ese avance exponencial de la tecnología se haga respectando los derechos humanos y la dignidad de las personas y que en ese camino no perdamos lo esencial de la organización para participar en las decisiones que es la democracia”.

Por último, Darío Alarcón opinó que estos 20 años de la reforma “recuerdan que el cambio es posible, en cuando hay una voluntad colectiva. Santiago del Estero ha pasado de ser una provincia en crisis a una provincia con instituciones más sólidas y un futuro prometedor”. “Sigamos honrando este legado, defendiendo el independencia judicial y trabajando por una justicia al servicio del pueblo”, concluyó.