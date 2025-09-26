Agustín Rossi palpitó las semifinales de la Libertadores entre Flamengo y Racing

El exarquero de Boca advirtió que el equipo de Avellaneda no será un rival fácil y pronosticó una serie muy disputada.

Hoy 16:17

En la noche del jueves, Agustín Rossi se transformó en el gran protagonista en La Plata. El arquero argentino atajó dos penales en la definición ante Estudiantes y metió a Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores, donde se cruzará con otro equipo argentino: el Racing de Gustavo Costas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Tras el 2-2 global, la serie se resolvió desde los doce pasos en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, con el ex Boca como figura indiscutida. “Tengo mi manera de verlos. No me gusta decir que soy especialista, pero vengo ayudando mucho a mis equipos en los penales. A mis compañeros les dije que pateen con confianza, que yo uno iba a atajar”, explicó Rossi tras la clasificación.

El próximo rival será La Academia, que viene de eliminar a Vélez Sársfield. Pensando en esa semifinal, el arquero aseguró que el partido de ida en el Maracaná será determinante: “Tenemos que hacernos fuertes en casa, con toda la gente que nos apoya. Se va a resolver por detalles”. Además, confesó que siguió de cerca la serie anterior: “Vi el partido. Hablé con el cuerpo técnico de Guillermo (Barros Schelotto) pero lamentablemente Vélez no pasó. Sabemos que el fútbol argentino es muy difícil y los partidos son muy disputados”.

Las semifinales se jugarán en octubre: la ida entre Flamengo y Racing será entre el 21 y 23, mientras que la vuelta está programada del 28 al 30. Con un mes de espera, Rossi aclaró que el equipo deberá enfocarse primero en el Brasileirao: “Falta mucho, ahora disfrutaremos de esta clasificación y después pensaremos en Racing”.