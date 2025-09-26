Vientos fuertes y jornadas calurosas: así estará el tiempo el fin de semana en Santiago del Estero

Las ráfagas ascienden a 60km/h y se mantendrán hasta el sábado.

Hoy 16:17

Santiago del Estero atraviesa un viernes marcado por ráfagas de viento norte que superan los 60 km/h y que se mantendrán durante toda la jornada, con extensión prevista hasta el sábado.

Según el pronóstico oficial, la tarde se presenta ventosa, con ráfagas de entre 51 y 59 km/h, mientras que la noche estará mayormente nublada, manteniendo las mismas intensidades de viento.

A pesar de estas condiciones, las temperaturas se sienten veraniegas: la máxima de este viernes trepa a los 35°C y la mínima se ubicó en 18°C.

Para el sábado se espera un leve descenso, con mínima de 19°C y máxima de 27°C, aunque el viento continuará siendo protagonista en la capital santiagueña y alrededores.