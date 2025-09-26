Ingresar
“Here For It All”: aun no llegó Navidad y Mariah Carey ya publicó su nuevo disco

El álbum trae 11 temas como los dos simples “Type Dangerous” y “Sugar Sweet”, este último con la colaboración de Shenseea y Kehlani.

Hoy 16:28

Mariah Carey estrenó su nuevo disco Here For It All. La reina indiscutible de la Navidad volvió a la música con un material después de siete años de silencio. Una producción que incluye colaboraciones con Kehlani y Anderson Paak.

El álbum trae 11 temas como los dos simples “Type Dangerous” y “Sugar Sweet”, este último con la colaboración de Shenseea y Kehlani. “Type Dangerous” ganó el premio al mejor R&B en los MTV Video Music Awards de 2025, donde Carey recibió el Premio Michael Jackson Video Vanguard.

La cantante estadounidense publicó un video en su cuenta de Instagram donde anunció la salida de sus nuevos temas y también una celebración muy especial.

Here For It All también tiene las colaboraciones con Anderson .Paak, “Play This Song” y The Clark Sisters en “Jesus I Do”. Este disco llega luego de Caution (2018), un trabajo con 10 tracks que incluyó la participación de Ty Dolla $ign (“The Distance”), Slick Rick y Blood Orange (“Giving Me Life”) y Gunna (“Stay Long Love You”).

El año pasado, la cantante estadounidense dijo que tenía compuestas varias canciones. “Tengo que decidir qué canciones voy a interpretar y cuáles no. Pero creo que estoy muy emocionada”.

Mariah Carey Mariah Carey

En otra de sus publicaciones en su cuenta de Instagram, Carey se mostró en la cocina preparando algo. Mientras mezcla los ingredientes de la masa, canta un fragmento de su nueva canción. “Lo mantendré agradable, lo mantendré ordenado, lo mantendré dulce, lo mantendré dulce”, describió como guiño al tema que se viene.

