“Here For It All”: aun no llegó Navidad y Mariah Carey ya publicó su nuevo disco

Hoy 16:28

Mariah Carey estrenó su nuevo disco Here For It All. La reina indiscutible de la Navidad volvió a la música con un material después de siete años de silencio. Una producción que incluye colaboraciones con Kehlani y Anderson Paak.

El álbum trae 11 temas como los dos simples “Type Dangerous” y “Sugar Sweet”, este último con la colaboración de Shenseea y Kehlani. “Type Dangerous” ganó el premio al mejor R&B en los MTV Video Music Awards de 2025, donde Carey recibió el Premio Michael Jackson Video Vanguard.

La cantante estadounidense publicó un video en su cuenta de Instagram donde anunció la salida de sus nuevos temas y también una celebración muy especial.

Here For It All también tiene las colaboraciones con Anderson .Paak, “Play This Song” y The Clark Sisters en “Jesus I Do”. Este disco llega luego de Caution (2018), un trabajo con 10 tracks que incluyó la participación de Ty Dolla $ign (“The Distance”), Slick Rick y Blood Orange (“Giving Me Life”) y Gunna (“Stay Long Love You”).

El año pasado, la cantante estadounidense dijo que tenía compuestas varias canciones. “Tengo que decidir qué canciones voy a interpretar y cuáles no. Pero creo que estoy muy emocionada”.

Mariah Carey