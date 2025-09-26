Pipo Gorosito explotó con una picante chicana contra la U de Chile tras la eliminación en la Copa Sudamericana

El argentino, DT de Alianza Lima, no se calló ante una burla recibida tras la derrota 2-1 en Santiago, que marcó la despedida de su equipo en los cuartos de final.

Hoy 16:32

Alianza Lima se despidió de la Copa Sudamericana en los cuartos de final, tras caer 2-1 con Universidad de Chile en el Estadio Nacional de Santiago, resultado que dejó un global de 2-1 luego del empate sin goles en Perú.

Tras la eliminación, el técnico argentino Néstor Gorosito protagonizó un tenso momento en conferencia de prensa al responder a una burla del rival. “Un flaco alto, no sé si es el presidente o quién, dijo ‘váyanse para casita’. Desubicado, porque nosotros no decimos que ellos estuvieron mostrando el culo en Argentina”, disparó el entrenador.

La declaración de Pipo hizo referencia a los incidentes ocurridos en la serie anterior de la U de Chile frente a Independiente, en Avellaneda. Aquel partido de octavos de final estuvo marcado por la violencia en la tribuna visitante, donde hinchas locales irrumpieron en el sector y atacaron a los simpatizantes chilenos, llegando a desnudarlos y golpearlos. Ese episodio terminó con la descalificación del Rojo en el certamen.

El cruce de palabras de Gorosito dejó un cierre caliente para una llave que terminó con el pase del equipo chileno a semifinales, mientras que Alianza Lima quedó con sabor amargo en su última participación internacional del año.