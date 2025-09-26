Ingresar
Canal 7 presenta el homenaje al padre Sergio Marinelli en Uniendo Pueblos

Será el próximo domingo al mediodía el capítulo dedicado al sacerdote italiano.

Este domingo, estrenará una nueva entrega de Uniendo Pueblos, la producción que recorre historias y protagonistas de Santiago del Estero. En esta ocasión, el especial estará dedicado al padre Sergio Marinelli.

El sacerdote italiano dejó una huella imborrable en la comunidad con su misión pastoral y su ejemplo de entrega. Este domingo 28 de septiembre desde las 12 del mediodía se podrá ver por las pantallas de Canal 7 de Santiago del Estero.

El capítulo repasará momentos clave de su vida, sus años de servicio en localidades del interior y el legado espiritual que marcó a generaciones. Con testimonios emotivos y un repaso de su incansable labor, el especial invita a conocer y revivir la obra de un hombre que supo transformar la fe en acción solidaria.

