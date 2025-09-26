Canal 7 presenta el homenaje al padre Sergio Marinelli en Uniendo Pueblos

Será el próximo domingo al mediodía el capítulo dedicado al sacerdote italiano.

Hoy 16:41

Este domingo, estrenará una nueva entrega de Uniendo Pueblos, la producción que recorre historias y protagonistas de Santiago del Estero. En esta ocasión, el especial estará dedicado al padre Sergio Marinelli.

El sacerdote italiano dejó una huella imborrable en la comunidad con su misión pastoral y su ejemplo de entrega. Este domingo 28 de septiembre desde las 12 del mediodía se podrá ver por las pantallas de Canal 7 de Santiago del Estero.

El capítulo repasará momentos clave de su vida, sus años de servicio en localidades del interior y el legado espiritual que marcó a generaciones. Con testimonios emotivos y un repaso de su incansable labor, el especial invita a conocer y revivir la obra de un hombre que supo transformar la fe en acción solidaria.