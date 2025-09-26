Mitre volvió a mostrar una floja versión y fue goleado por Deportivo Morón

El Aurinegro perdió 3-0 como visitante por la fecha 33. Contreras, Yair González y Constantito de penal marcaron para el Gallito.

27/09/2025

Por la fecha 33 de la Primera Nacional, Mitre sufrió una dura derrota en su visita a Deportivo Morón, que lo superó con claridad por 3 a 0. El Aurinegro nunca pudo hacer pie en el partido y se vuelve sin puntos en la recta final del torneo.

El Gallito abrió el marcador a los 18 minutos con un gol de Contreras, y antes del descanso amplió la ventaja con el tanto de Yair González a los 42. La diferencia en el resultado reflejaba lo que se veía en el juego: un Morón más efectivo y un Mitre sin respuestas.

En el complemento, el conjunto santiagueño intentó reaccionar en busca del descuento, pero el local liquidó el pleito. A los 33 minutos, Constantito, de penal, puso el 3-0 definitivo que selló la goleada. Carrera se fue expulsado en el local a los 45.

Con esta derrota, Mitre queda con 39 puntos, ubicado en la 13ª posición, con una campaña de 10 triunfos, 9 empates y 14 derrotas. El equipo cerrará su participación en el certamen como local ante Estudiantes de Caseros, buscando despedirse con una victoria ante su gente.