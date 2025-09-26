Optimismo en River por la renovación de Ian Subiabre tras un cónclave en AFA

Miembros de la dirigencia del Millonario, Claudio Caniggia (representante del jugador) y el presidente del ente madre del fútbol argentino se reunieron en el predio de Ezeiza para destrabar la situación contractual del juvenil.

La renovación contractual de Ian Subiabre con River Plate sigue siendo un tema de alta tensión. Tras varias negociaciones fallidas, este viernes se llevó adelante una reunión clave en la sede de la AFA para intentar destrabar la situación. Del lado del Millonario estuvieron Enzo Francescoli y Mariano Barnao, mientras que el juvenil fue representado por su agente Claudio Caniggia. Como mediador, participó el presidente de AFA, Claudio Tapia.

El encuentro dejó un panorama más alentador que en días anteriores. River presentó una propuesta que incluye un monto inicial para el jugador, que debería ser restituido en caso de una futura transferencia. Las partes habrían quedado a una sola firma de acordar la extensión del contrato hasta diciembre de 2028. De confirmarse, Subiabre podrá continuar tanto en el club como en la Selección Argentina Sub-20.

El escenario contrario sería mucho más duro: si no hay acuerdo, el delantero sería desafectado inmediatamente del Mundial Sub-20 y debería regresar a Buenos Aires. Este factor presiona especialmente a su entorno, dado que el torneo podría significar una gran vidriera internacional.

Un conflicto con antecedentes

La dirigencia de River, encabezada por Jorge Brito, busca evitar un nuevo “caso Claudio Echeverri”. En 2023, el Diablito brilló en el Mundial Sub-17 y, sin intención de renovar, el club terminó acelerando su venta al Manchester City. Por eso, el Millonario insiste en blindar a Subiabre antes de que dispute un certamen que podría potenciar su valor de mercado.

Incluso en lo deportivo, la tensión ya tuvo impacto: el juvenil no fue convocado para el duelo ante Atlético Tucumán ni para la vuelta contra Palmeiras en Brasil, por la Copa Libertadores.

El respaldo de Placente

Pese a la incertidumbre, el técnico de la Sub-20, Diego Placente, defendió la presencia del jugador en la Selección. “Nosotros cuando están en conflicto con los clubes AFA no los cita, pero esto es un caso diferente. Ian tiene contrato vigente y para nosotros es muy importante. En su momento pudo haber jugado para Chile y eligió Argentina. Siempre rindió y es un orgullo que esté acá”, expresó el entrenador, recientemente campeón del Torneo de L’Alcudia.

El debut de Argentina en el Mundial

La Selección Argentina Sub-20 debutará este domingo a las 20:00 ante Cuba en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso. El miércoles 1 de octubre, en el mismo horario y escenario, enfrentará a Nueva Zelanda, y cerrará la fase de grupos ante Italia, también a las 20.

El futuro inmediato de Ian Subiabre se definirá en las próximas horas: la firma de un contrato hasta 2028 lo dejaría en carrera para disputar el Mundial; de lo contrario, podría quedarse afuera de uno de los torneos más importantes de su carrera.