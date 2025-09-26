Detuvieron a un hombre acusado de homicidio en el departamento Alberdi

Un intenso trabajo investigativo permitió capturar al presunto autor del crimen de un casero, ocurrido en julio pasado en un establecimiento rural. El detenido quedó a disposición de la Justicia.

Un hecho de homicidio ocurrido en el mes de julio en el departamento Alberdi derivó este viernes en la detención de un hombre identificado como Díaz, sindicado como el principal sospechoso del crimen de Romero, quien se desempeñaba como casero en un establecimiento rural.

El episodio se remonta al 19 de julio, cuando Romero fue hallado sin vida en la vivienda donde residía. Las pericias determinaron que la causa de la muerte habría sido un disparo de arma de fuego, constatándose además el robo de diversos elementos de valor.

Desde ese momento, los investigadores del Departamento Homicidios y Delitos Complejos iniciaron un arduo trabajo que incluyó entrevistas, relevamientos vecinales y seguimientos en distintos puntos donde el acusado habría buscado refugio. Las diligencias finalmente permitieron establecer su paradero, ya que el sospechoso se desplazaba entre diferentes lugares para evitar ser localizado.

En la tarde del viernes, los efectivos dieron cumplimiento a la medida judicial en plena vía pública del barrio Villa Raquel, logrando la aprehensión del sujeto. Durante la requisa, le secuestraron un cuchillo tipo carnicero y un arma de fuego tipo réplica, que fueron incorporados a la causa.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, acusado de ser el presunto autor del homicidio que conmocionó a la comunidad rural de Alberdi.