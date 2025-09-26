Allanamientos en La Banda: secuestraron cocaína, dinero y detuvieron a cuatro personas

Operativos en los barrios Sarmiento y Bajo de Vertiz permitieron desarticular puntos de venta de drogas. Se incautaron envoltorios de cocaína, marihuana, celulares y una importante suma de dinero en efectivo.

Hoy 18:27

Una serie de allanamientos realizados este jueves en la ciudad de La Banda derivó en el secuestro de cocaína, marihuana, dinero y en la detención de cuatro personas vinculadas a una investigación por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.

El procedimiento, encabezado por la Dirección General de Drogas Peligrosas, se extendió entre las 15:20 y las 19:20 horas y tuvo lugar en tres domicilios ubicados en los barrios Sarmiento y Bajo de Vertiz.

Como resultado, los efectivos secuestraron 143 envoltorios de cocaína de máxima pureza, con un peso total de 44,1 gramos, además de un envoltorio con marihuana, una balanza de precisión, siete teléfonos celulares y la suma de $204.822 en efectivo.

Durante los operativos se concretó la detención de dos personas de apellido Argañaraz y Vega, mientras que otros dos sujetos, de apellido Vega y Silva, fueron aprehendidos y puestos a disposición de la Justicia.

Desde la fuerza se destacó que los allanamientos permitieron cerrar puntos de venta de drogas que operaban de manera permanente, afectando la tranquilidad de los vecinos. En el despliegue también participaron efectivos de Infantería y de las Unidades Motorizadas Interceptoras.