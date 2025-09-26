Ingresar
Buscan a “Koky”, un perrito perdido en el barrio Primera Junta

La familia ofrece recompensa para quien pueda aportar datos de su paradero.

Hoy 19:14

Una familia de la ciudad busca desesperadamente a su mascota “Koky”, un perrito de avanzada edad que se extravió en la zona del barrio Primera Junta. Sus dueños están muy preocupados, ya que por su edad necesita cuidados y, además, se encuentra muy apegado a su hogar.

Quienes puedan aportar información sobre su paradero pueden comunicarse al número 3854 114444. La familia agradece cualquier dato que ayude a dar con “Koky” y ofreció una recompensa para quien logre encontrarlo.

