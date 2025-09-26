El gobernador Zamora y el jefe de Gabinete, recibieron a estudiantes de siete departamentos

Fueron un total de 210 alumnos que visitaron Casa de Gobierno.

Hoy 20:16

Un total de 210 alumnos que cursan el último año del secundario en instituciones educativas de los departamentos Choya, Rivadavia, Jiménez, Loreto, San Martín, Guasayán y Banda fueron recibidos este viernes en Casa de Gobierno por el gobernador Gerardo Zamora y el jefe de Gabinete, Elías Suárez, como parte de las actividades realizadas en el marco del programa Conociendo mi provincia.

Del encuentro, que se desarrolló en el Salón de Acuerdos, participaron estudiantes y 29 docentes de los siguientes establecimientos: Colegio Secundario San Antonio de la Localidad de Choya; Escuela Agrotécnica de Frías, Dpto. Choya; Colegio Secundario de Barrancas Coloradas, Dpto. San Martín; Agrupamiento 86.135 de Villa Nueva, Dpto. San Martín; Escuela de la Familia Agrícola (EFA) de Colonia Alpina, Dpto. Rivadavia; EFA de Avellaneda de la localidad de Acequia Vieja, Km. 572 Zona Rural Colonia Dora; Agrupamiento 86.036 de El Arenal, Dpto. Jiménez; Escuela Técnica Nº 13 Prof. Julio Olivera de Estación Simbolar, Dpto. Banda, y el Colegio Eliseo Fringes de Lavalle, Dpto. Guasayán.

En la oportunidad, María de los Ángeles González, asesora pedagógica del Colegio de Frías, expresó: "En nombre de las instituciones quiero agradecerle gobernador, por todo lo que hace por la educación, por generar igualdad de oportunidades y que todos los estudiantes de la provincia tengan los mismos derechos".

Al hacer uso de la palabra, el mandatario provincial manifestó: “Es una alegría recibirlos y saludar a los estudiantes y docentes de las distintas escuelas que llegan a través de este programa, que ya tiene varios años y tiene como objetivo que puedan visitar los lugares históricos, turísticos, deportivos, culturales e institucionales que tiene nuestra provincia y que son de todos ustedes”.

Resaltó que este programa forma parte de la importante inversión que el Estado provincial realiza en educación. “Tratamos de que todas las escuelas tengan internet, que todos los jóvenes accedan a elementos como las tablets, los alimentos proteicos y la creación de los agrupamientos que significan más igualdad educativa para que todos tengan acceso a la escuela secundaria y este programa es todo eso”, señaló.