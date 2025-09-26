Costas sobre la llave con Flamengo: "Si querés ser campeón, no tenés que elegir"

El DT de Racing palpitó el choque con el Fla en el marco de las semifinales de la Copa Libertadores 2025.

Hoy 20:44

Racing derrotó a Vélez y se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores 2025, donde enfrentará a Flamengo, que avanzó tras eliminar por penales a Estudiantes en una opaca noche en La Plata. Apenas confirmada la serie, el técnico de la Academia, Gustavo Costas, habló sobre el desafío que se viene y la importancia de sostener la ilusión en el máximo certamen continental.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Lo dije el otro día, lo importante era que pasáramos nosotros. Después, si querés ser campeón, no tenés que elegir rival. Sabemos que es un equipo difícil, con más poder económico que nosotros, pero eso es otra cosa. Nosotros estamos metidos en esto”, expresó Costas en diálogo con el periodista Eduardo Ramenzoni, de TyC Sports.

El análisis del rival

Al referirse al Flamengo, el DT de Racing elogió el estilo de juego del conjunto carioca y trazó un paralelismo con Cruzeiro, al que la Academia derrotó en la final de la Copa Sudamericana 2024 en Asunción. “Juega muy bien, salen siempre desde atrás, un aire un poco a Cruzeiro. Mantiene buen manejo de balón y arriba tiene jugadores desequilibrantes. Debemos estar bien”, remarcó.

El entrenador también analizó la hegemonía de los equipos brasileños en esta Libertadores: “Es muy normal, todos juegan casi igual, cuidan la pelota y tratan de salir jugando. Sacando a Palmeiras contra River, el resto mantiene ese estilo”.

La ilusión académica

Costas cerró con un mensaje de confianza para la gente de Racing, que sueña con volver a lo más alto del continente: “Son equipos brasileños, con más billetera, que traen jugadores de todos lados. Pero nosotros estamos muy confiados e ilusionados en poder llevar a Racing allá arriba”.

La Academia enfrentará a Flamengo en una serie que promete ser electrizante, con el objetivo de acercarse un paso más al gran sueño: levantar la Copa Libertadores.