Con un golazo, Di María selló la gran victoria de Rosario Central ante Gimnasia

Fideo anotó en el 3-0 del Canalla, que goleó al Lobo en El Bosque con una ráfaga sobre el final.

Hoy 16:51

Rosario Central consiguió una victoria resonante este domingo al imponerse por 3-0 sobre Gimnasia en el estadio Juan Carmelo Zerillo, por la décima jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025. Los goles del Canalla fueron obra de Alejo Véliz, Ángel Di María y Enzo Giménez, en un encuentro que dejó al Lobo con un hombre menos por la expulsión de Fabricio Corbalán.

El equipo rosarino golpeó de entrada. Apenas iniciado el partido, una gran conducción de Di María abrió la jugada por la derecha para Enzo Copetti, quien desbordó y envió un centro raso preciso al área chica. Allí apareció Véliz, que se anticipó a la defensa local y puso el 1-0 con un toque corto pero letal.

En el complemento, la tarde se complicó aún más para Gimnasia. A los 15 minutos, Corbalán recibió la segunda amarilla y dejó a su equipo con diez jugadores. Pocos minutos después, el estadio estalló con el empate transitorio de Merlo, pero la ilusión duró apenas segundos: el árbitro Fernando Echenique anuló la acción por una falta previa.

El Canalla no perdonó y aprovechó los espacios. Primero fue Di María, quien coronó su gran actuación con un gol propio para estirar la ventaja. Luego, el juvenil Enzo Giménez selló el marcador con el tercero, decretando un 3-0 categórico que refuerza la confianza de los dirigidos por Ariel Holan en la pelea por los primeros puestos del campeonato.