Milett Figueroa tras la separación con Marcelo Tinelli: “Cerramos esta historia”

La joven peruana hizo referencia a la separación con el conductor tras dos años de relación y se negó a dar detalles de las razones detrás de la decisión

Hoy 21:19

El miércoles por la noche, Marcelo Tinelli utilizó su programa de streaming Estamos de Paso, emitido por Carnaval, para anunciar que había tomado la decisión de separarse de Milett Figueroa después de dos años de relación. La noticia llegó tras semanas de rumores sobre crisis y problemas en la pareja, que afrontaba la dificultad de una relación a distancia y cierta presión mediática sobre sus proyectos personales.

Tras la repercusión de la confirmación pública en streaming, Milett eligió tan solo hablar con una persona y resguardarse por el momento. Karina Iavícoli, panelista de Intrusos (América TV), fue la encargada de leer la palabra de la modelo peruana al aire del ciclo de espectáculos. “Primero, gracias por preguntar. No estoy triste, estamos bien. La decisión fue mutua”, fue la respuesta de Milett a la periodista, que aclaró además que la actriz evitó responder a la pregunta concreta sobre la existencia de terceros en discordia.

“Acá se abre un gris porque le pregunté tres veces si hubo terceros en discordia y no me lo contestó, evitó la respuesta todo el tiempo”, remarcó Iavícoli, y luego sumó: “Estamos bien, te pido perdón por no entrar en detalles. No quiero que nada de lo que diga se pueda malinterpretar. Cerramos esta historia con mucho amor, no tengo nada más que decir”.

Por su parte, la panelista Paula Varela reveló que ambos habían tomado la decisión de poner punto final a la relación el martes por la tarde, en una conversación privada anterior al anuncio público de Tinelli. Según su entorno, el desgaste y la distancia terminaron inclinando la balanza: “Venían de un desgaste y con proyectos personales”. Así, el fin del vínculo quedó marcado por las declaraciones públicas de agradecimiento y afecto, pero también por la discreción ante los rumores ajenos a la pareja.

Luego de dar la noticia de la ruptura, Tinelli se encontró con las cámaras de Los Profesionales de siempre (El Nueve) y habló con honestidad sobre el momento y el proceso personal que atraviesa: “Sí, nos separamos, sí, sí, la verdad que nos separamos”.

Tinelli explicó cómo vive estos días: “Yo bien, la verdad que bien. Triste, triste, no es un momento lindo, no es un momento lindo. Estoy bien por un lado y por el otro lado, estoy triste porque fueron dos años hermosos de relación y, bueno, esto sucedió en el día de hoy. Ya veníamos con algunos inconvenientes, algunos problemas, pero no es nada, nada que creía que era importante. Pero bueno, hay cosas que me parecen importantes y en este momento, nada, no pueden, no pueden continuar”.

El conductor puso énfasis en que la decisión se tomó esa misma jornada y rechazó las especulaciones previas sobre una ruptura: “No, fue el de hoy. La vi la historia, yo se le agradecí hoy. He hablado también con ella hoy, pero bueno las cosas pasan así y es mejor decirlo yo en mi programa, no estar alargando algo, diciendo algo como un comunicado que me parecía algo frío, eso es la verdad”. Explicó que más allá de las ganas y proyectos compartidos, ambos resolvieron no seguir adelante como pareja: “Realmente tenemos ganas de estar juntos, tenemos ganas de compartir un montón de cosas juntos, hasta el proyecto laboral en el que ahora vamos a comenzar. Entonces, no sé, la verdad que bueno, es así”.

Consultado por el motivo detrás del fin del vínculo, hizo referencia a múltiples factores y diferencias: “Son varios, varios motivos. Varios motivos no hay un motivo especial ni nada que se haya ido el amor. Bueno, en ningún momento… Hay cosas que se terminan y que me parece que tiene que ver con diferentes miradas en cuanto a diferentes cosas de la vida. No sé, un montón de características y de cosas que no sé si tienen… que son puntuales y que uno las pueda determinar, sino que son miradas diferentes y me parece que bueno hasta ahí llegamos”. Frente a la pregunta sobre el final del amor, Tinelli expresó: “Qué se yo, creo que por ahí sigue estando, pero por ahí de otra manera, qué sé yo. Fede, decir eso es muy duro cuando hasta ayer estábamos bien”.