San Lorenzo recibe a Godoy Cruz en un choque de necesitados

El Ciclón y el Tomba se enfrentan en la continuidad de la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

26/09/2025

San Lorenzo y Godoy Cruz se enfrentarán este sábado desde las 16:45 en el Estadio Pedro Bidegain, por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El árbitro será Nicolás Lamolina, con Luis Lobo Medina en el VAR, y el partido será transmitido por ESPN Premium.

El Ciclón llega al compromiso con la necesidad de volver al triunfo tras tres partidos sin victorias: igualó contra Huracán (0-0) e Independiente (1-1) y cayó frente a Racing (2-0). A pesar de la sequía, el conjunto dirigido por Damián Ayude se mantiene en el quinto puesto de la Zona B, dentro de los puestos de clasificación a los playoffs.

Sin embargo, el presente azulgrana está marcado por la crisis institucional. El club atraviesa un periodo de acefalía tras la renuncia de varios dirigentes y no pudo definir a su gobierno de transición, ya que la Asamblea Extraordinaria prevista para el lunes pasado fue suspendida por el Juzgado Civil N° 51.

Por su parte, el Tomba atraviesa un momento crítico: solo ganó un partido en lo que va del Clausura y acumula dos empates consecutivos (ante Instituto y Huracán). Se ubica en el puesto 27 de la tabla general con 25 puntos, a siete de Aldosivi y San Martín (SJ), lo que lo deja al borde de la zona de descenso.

Probables formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Johan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Francisco Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Juan Escobar, Federico Rasmussen, Juan Andrés Meli; Walter Montoya, Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Guillermo Fernández, Bastián Yáñez; Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.