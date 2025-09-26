Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 SEP 2025 | 17º
X
Somos Deporte

San Lorenzo recibe a Godoy Cruz en un choque de necesitados

El Ciclón y el Tomba se enfrentan en la continuidad de la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

26/09/2025

San Lorenzo y Godoy Cruz se enfrentarán este sábado desde las 16:45 en el Estadio Pedro Bidegain, por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El árbitro será Nicolás Lamolina, con Luis Lobo Medina en el VAR, y el partido será transmitido por ESPN Premium.

El Ciclón llega al compromiso con la necesidad de volver al triunfo tras tres partidos sin victorias: igualó contra Huracán (0-0) e Independiente (1-1) y cayó frente a Racing (2-0). A pesar de la sequía, el conjunto dirigido por Damián Ayude se mantiene en el quinto puesto de la Zona B, dentro de los puestos de clasificación a los playoffs.

Sin embargo, el presente azulgrana está marcado por la crisis institucional. El club atraviesa un periodo de acefalía tras la renuncia de varios dirigentes y no pudo definir a su gobierno de transición, ya que la Asamblea Extraordinaria prevista para el lunes pasado fue suspendida por el Juzgado Civil N° 51.

Por su parte, el Tomba atraviesa un momento crítico: solo ganó un partido en lo que va del Clausura y acumula dos empates consecutivos (ante Instituto y Huracán). Se ubica en el puesto 27 de la tabla general con 25 puntos, a siete de Aldosivi y San Martín (SJ), lo que lo deja al borde de la zona de descenso.

Probables formaciones

San Lorenzo: Orlando Gill; Fabricio López, Johan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripichio, Francisco Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Juan Escobar, Federico Rasmussen, Juan Andrés Meli; Walter Montoya, Nicolás Fernández, Vicente Poggi, Guillermo Fernández, Bastián Yáñez; Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba Club Atlético San Lorenzo de Almagro

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. "Curandero" extorsionó a una clienta y la obligó a tener sexo con él y sus amigos
  2. 2. El tiempo para este sábado 27 de septiembre en Santiago del Estero: anticipan una jornada inestable, ventosa y con 29° de máxima
  3. 3. “Cualquiera puede cometer un asesinato”: la polémica defensa de Gustavo Cordera a Ricardo Barreda
  4. 4. Morena Rial, complicada: los motivos que ponen en riesgo su excarcelación
  5. 5. Calor fuera de lo normal hasta fin de año: el SMN pronosticó altas temperaturas para gran parte del país
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT