Terrible tragedia: una mujer murió aplastada por un árbol que cayó sobre su auto

Reportaron lluvias, viento Zonda y granizo en distintos puntos de la provincia. Se suspendieron las clases y hay barrios que se encuentran sin luz, entre varios destrozos.

Hoy 21:22

Una jornada marcada por las intensas ráfagas de viento y tormentas eléctricas provocó incidentes y alteraciones en la rutina de Mendoza. La consecuencia más grave del temporal: una mujer perdió la vida al ser aplastada por un árbol que cayó sobre su vehículo en la intersección de Rawson y Juan B. Justo, en el departamento de Maipú.

El suceso interrumpió completamente el tránsito en la zona, frente al conocido Torreón, ya que el árbol colapsado ocupó ambos carriles, lo que dificultó el acceso de los equipos de emergencia al lugar.

Medios locales precisaron que la mujer conducía un Fiat Uno rojo en el momento del accidente y, según trascendió, no llevaba acompañantes. El impacto fue fulminante y el rodado quedó totalmente aplastado bajo el tronco y las ramas. Ocurrió alrededor de las 17.40.

Cuando pudo acceder el personal médico del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), constató que la mujer aún seguía con signos vitales. Sin embargo, falleció en el sitio a los pocos minutos.

La violencia del viento, que superó los pronósticos iniciales, se sintió con igual intensidad en otros puntos del Gran Mendoza y sus alrededores, lo que generó preocupación entre vecinos y autoridades.