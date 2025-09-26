Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 28 SEP 2025 | 17º
X
Somos Deporte

Talleres encontró el triunfo en el cierre del encuentro ante Sarmiento de Junín,

La T ganó por 1 a 0 ante el Verde en un choque clave en la lucha por la permanencia en Primera.

27/09/2025

En un duelo directo por la permanencia, Talleres de Córdoba consiguió un triunfo fundamental al derrotar por 1-0 a Sarmiento de Junín en la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El héroe de la jornada fue Bustos, que a pocos minutos del final marcó el tanto decisivo.

El partido fue intenso y con situaciones en ambos arcos, pero la falta de eficacia hacía prever un empate sin goles. Sin embargo, cuando todo parecía cerrado, apareció Bustos para darle a la T tres puntos de oro en el Mario Alberto Kempes.

El equipo de Carlos Tevez sacó rédito de la derrota de Aldosivi y del empate de San Martín de San Juan, rivales directos en la pelea de abajo, y logró tomar aire en la tabla anual, justo en la antesala del clásico con Belgrano.

En contraste, los conducidos por Facundo Sava quedaron golpeados y siguen comprometidos en la tabla de promedios, donde la preocupación crece con cada fecha.

TEMAS Club Atlético Sarmiento de Junín Club Atlético Talleres de Córdoba Liga Profesional de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Detuvieron a otro sospechoso por el triple femicidio narco: habría enterrado los cuerpos
  2. 2. El comité de emergencia de la Municipalidad retiró árboles caídos por el fuerte viento en la ciudad
  3. 3. Norma Fuentes y Juan Leguizamón presentaron la 2° Antología de La Bibliodera en la Feria del Libro
  4. 4. Martín Oesterheld revivió "El Eternauta" en la cuarta jornada de la Feria del Libro 2025
  5. 5. Con transmisión de Canal 7 por sus 60 años, Comercio y Sportivo Fernández definen al campeón del Clausura
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT