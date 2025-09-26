Talleres encontró el triunfo en el cierre del encuentro ante Sarmiento de Junín, en Córdoba

La T ganó por 1 a 0 ante el Verde en un choque clave en la lucha por la permanencia en Primera.

Hoy 23:05

En un duelo directo por la permanencia, Talleres de Córdoba consiguió un triunfo fundamental al derrotar por 1-0 a Sarmiento de Junín en la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El héroe de la jornada fue Bustos, que a pocos minutos del final marcó el tanto decisivo.

El partido fue intenso y con situaciones en ambos arcos, pero la falta de eficacia hacía prever un empate sin goles. Sin embargo, cuando todo parecía cerrado, apareció Bustos para darle a la T tres puntos de oro en el Mario Alberto Kempes.

El equipo de Carlos Tevez sacó rédito de la derrota de Aldosivi y del empate de San Martín de San Juan, rivales directos en la pelea de abajo, y logró tomar aire en la tabla anual, justo en la antesala del clásico con Belgrano.

En contraste, los conducidos por Facundo Sava quedaron golpeados y siguen comprometidos en la tabla de promedios, donde la preocupación crece con cada fecha.