Talleres encontró el triunfo en el cierre del encuentro ante Sarmiento de Junín, en Córdoba

La T ganó por 1 a 0 ante el Verde en un choque clave en la lucha por la permanencia en Primera.
En un duelo directo por la permanencia, Talleres de Córdoba consiguió un triunfo fundamental al derrotar por 1-0 a Sarmiento de Junín en la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional. El héroe de la jornada fue Bustos, que a pocos minutos del final marcó el tanto decisivo.
El partido fue intenso y con situaciones en ambos arcos, pero la falta de eficacia hacía prever un empate sin goles. Sin embargo, cuando todo parecía cerrado, apareció Bustos para darle a la T tres puntos de oro en el Mario Alberto Kempes.
El equipo de Carlos Tevez sacó rédito de la derrota de Aldosivi y del empate de San Martín de San Juan, rivales directos en la pelea de abajo, y logró tomar aire en la tabla anual, justo en la antesala del clásico con Belgrano.
En contraste, los conducidos por Facundo Sava quedaron golpeados y siguen comprometidos en la tabla de promedios, donde la preocupación crece con cada fecha.