Argentinos Juniors consiguió un valioso triunfo ante un Aldosivi que se hunde

El Bicho se impuso por 2-0 en Mar del Plata y se metió en zona de clasificación. Por su parte, el Tiburón sigue comprometiendo su permanencia en la Primera División.

Hoy 16:50

Con una ráfaga en el complemento, Argentinos Juniors venció por 2-0 a Aldosivi en el estadio José María Minella, en el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025. El triunfo metió al Bicho entre los ocho primeros de la Zona A, mientras que el Tiburón sigue sin poder salir del fondo de la tabla.

El encuentro fue parejo en la primera parte, con pocas situaciones claras de gol. Sin embargo, en el segundo tiempo llegaron las emociones. Primero, un centro peligroso terminó en el gol en contra de Giuliano Cerato, que abrió el marcador para los de Nico Diez. Minutos más tarde, Hernán López Muñoz apareció con toda su calidad para liquidar la historia y decretar el 2-0 definitivo.

Con esta victoria, Argentinos Juniors se afirma en la pelea por un lugar en los playoffs y extiende su buen presente. Por el contrario, Aldosivi profundizó su crisis: acumula 12 partidos sin ganar y continúa en la última posición de la tabla anual y en zona roja en los promedios.