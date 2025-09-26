Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 26 SEP 2025
Pozo Hondo celebró los 50 años del Jardín de Infantes N° 141 “Abrojitos”

La conmemoración contó con la presencia de autoridades locales y provinciales.

Hoy 20:49

El pasado martes 23 de septiembre, la comunidad educativa de Pozo Hondo vivió una jornada cargada de emoción y orgullo con la celebración de las bodas de oro del Jardín de Infantes N° 141 “Abrojitos”, institución que durante medio siglo ha formado a generaciones de niños y niñas, dejando una huella imborrable en la ciudad.

Desde sus inicios, el jardín funcionó como anexo de la Escuela Primaria N° 1.085, bajo el nombre de Abelardo Montero. Con el paso de los años logró independizarse y adoptó la identidad con la que hoy se lo reconoce: “Abrojitos”, símbolo del cariño y la pertenencia que representa para los pozo-hondeños.

La conmemoración contó con la presencia de autoridades locales y provinciales, entre ellas representantes de la Junta de Nivel Inicial del Consejo de Educación, quienes hicieron entrega de un reconocimiento oficial por los 50 años de labor educativa. También se destacó la participación de autoridades municipales, que rindieron homenaje al personal directivo y docente que, a lo largo de estas décadas, forjó la identidad y prestigio del jardín con su dedicación y compromiso.

Durante el acto, se compartieron recuerdos, se evocaron anécdotas y se resaltó el crecimiento constante de la institución, reafirmando el compromiso de seguir fortaleciendo una educación inicial de calidad. Como cierre de la jornada, los más pequeños disfrutaron de bailes, canciones y del show musical de BrendaShow, que aportó alegría y color a la fiesta.

El Jardín de Infantes N° 141 “Abrojitos” celebra así 50 años de historia, aprendizaje y amor por la enseñanza, proyectando muchos años más de logros y crecimiento junto a la comunidad.

