Silva Neder: "El Gobierno provincial seguirá construyendo con unidad y trabajo un futuro de mayor desarrollo para todos los santiagueños"

El vicegobernador encabezó actos en distintas localidades, donde inauguró obras, entregó equipamientos y reafirmó que la gestión continuará priorizando la inclusión, la paz social y el progreso de todos los santiagueños.

Hoy 22:06

En una serie de emotivos actos celebrados hoy en Melero, Villa Atamisqui y Nueva Francia, en el marco de sus respectivos anivesarios de vida institucional, el vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder, en representación del gobernador Gerardo Zamora, reafirmó que “el Gobierno provincial seguirá construyendo con unidad y trabajo un futuro de mayor desarrollo y progreso para todos los santiagueños”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hilo conductor de su mensaje en cada una de las celebraciones dónde se inauguraron obras públicas y se entregaron una ambulancia y un tractor, fue la defensa de un proyecto político que prioriza la solidaridad, paz social y unidad, frente a los discursos individualistas.

“Ratificamos el compromiso que tiene el Gobierno provincial con el desarrollo, la inclusión y la unidad, valores que se han consolidado como pilares de esta gestión que la encabeza el gobernador Gerardo Zamora”, puntualizó.

Melero

En Melero, departamento Juan Felipe Ibarra, durante la conmemoración de un nuevo aniversario de vida institucional, Silva Neder, acompañado por la comisionada municipal Ana María Rodríguez dejaron inaugurado el moderno edificio de la Comisión Municipal de Melero, equipado con mobiliarios y herramientas indispensables para la atención de los vecinos de Melero y de los parajes aledaños. Además quedó habilitado la luminaria de la calle principal de esta localidad.

Villa Atamisqui

Los festejos en Villa Atamisqui, junto con el intendente Roberto Brandán, fueron un claro ejemplo del trabajo articulado entre el Gobierno provincial y los municipios.

"Los logros que celebramos hoy son el resultado de este proyecto político de unidad provincial puesto en la gestión pública que ha permitido una inversión constante en infraestructura clave en Villa Atamisqui, como las siguientes obras ejecutadas: Tendido eléctrico Villa Atamisqui- Tasigasta-Caloj; Puente de Tasigasta; ruta que une Villa Atamisqui con Caloj, entre otras", enumeró.

Además, el Gobierno de la Provincia dispuso la entrega de un tractor para reforzar la unidad mecanizada del laboreo de tierra para poner a disposición de los minifundistas de la zona.

Nueva Francia

Luego, en Nueva Francia, que celebró 135 años, Silva Neder subrayó el objetivo de garantizar "igualdad de trato y de oportunidades a todos los santiagueños".

En esa localidad del departamento Silípica se ejecutaron 700 metros de tendido eléctrico en distintas zonas de la localidad y parquización y juegos infantiles en la plazoleta acceso Norte.

En la oportunidad, el Vicegobernador entregó, en nombre del gobernador Gerardo Zamora, una ambulancia 0Km destinada al Puesto Sanitario para reforzar el sistema de salud.

Además, Silva Neder remarcó que se está construyendo el acueducto que llevará agua potabilizada, lista para el consumo humano, desde Simbol hasta Nueva Francia.

En sus intervenciones, el vicegobernador Silva Neder enfatizó que "este camino de crecimiento es impulsado por el Frente Cívico por Santiago desde 2005 un proyecto político de unidad provincial puesto en la gestión pública al servicio de la gente".