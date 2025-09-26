La Municipalidad y el Ministerio de Salud continúan con los operativos de prevención contra dengue

Trabajaron en los barrios Tradición y Moreno de la Capital santiagueña.

Hoy 22:45

La Municipalidad de la Capital realizó operativos de prevención contra el dengue en los barrios Tradición y Mariano Moreno , en coordinación con la Dirección de Enfermedades Transmisibles por Vectores del Ministerio de Salud de Provincia.

Personal del área de Servicios Urbanos retiró los elementos inservibles desechados por los vecinos de sus viviendas, que pudieran acumular agua y convertirse en criaderos para estos insectos.

Además, de manera simultánea, agentes de la Dirección de Salud los asesoraron de forma personal sobre los cuidados preventivos que deben tomar para reducir al mínimo las posibilidades de proliferación de mosquitos en sus domicilios.

Por su parte, operarios de la Dirección de Calidad de Vida efectuaron fumigaciones con la utilización de máquinas y herramientas específicas, como motomochilas y tractores fumigadores.

En este sentido, el director de Salud, Dr. Antonio Palomo, recomendó a la población "mantener en buenas condiciones de limpieza patios, jardines y terrenos baldíos" y destacó la importancia de que la comunidad "colabore con las acciones preventivas que se impulsan desde el Estado para que el combate contra el Aedes aegypti sea más efectivo".

La próxima semana se hará lo propio en los barrios Huaico Hondo y Jorge Newbery. Anteriormente, los equipos de trabajo articulado intervinieron en los barrios Mariano Moreno, Juan Díaz de Solís y Campo Contreras.