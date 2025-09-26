Ingresar
La intendente Fuentes junto al jefe de gabinete Elías Suárez recorrieron el espacio infanto juvenil de la Feria del Libro

El recorrido se hizo este viernes en el Centro Cultural del Bicentenario donde se desarrolla también la Feria del Libro.

Hoy 22:50
norma fuentes

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, acompañó al jefe de Gabinete, Elías Suárez y a la ministra de Educación, Dra. Mariela Nassif; al recorrido por el Espacio Infanto Juvenil de la 15° Feria Provincial del Libro, que se desarrolla en el Centro Cultural del Bicentenario.

Allí, visitaron los stands institucionales del Ministerio de Educación y del Servicio Educativo Municipal, donde niños y adolescentes llevan adelante diversas actividades, trabajos y juegos destinados a incentivar el interés por la lectura y la escritura.

"Es fundamental que, desde edades tempranas, los chicos accedan a un espacio en el que puedan adquirir nuevos conocimientos de manera lúdica, compartiendo experiencias con sus compañeros, docentes y familias", subrayó la intendente Fuentes.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Elías Suárez, expresó su satisfacción "por recorrer un espacio pensado específicamente para los niños, con juegos y propuestas didácticas que incentivan su mente y creatividad".

En tanto, la ministra Nassif destacó "la amplia oferta de contenidos de esta edición, que cada vez suma la adhesión de nuevas editoriales e instituciones y la participación de miles de jóvenes de toda la provincia".

"Es el reflejo de una política educativa que se consolida año tras año, que la comunidad hace propia y donde nuestros alumnos no solo participan como visitantes, sino también como productores de bienes culturales", señaló.

TEMAS 15º Feria Provincial del Libro

