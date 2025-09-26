Escuela Shidokan Tokyo Karate Do: madre e hijo brillaron en el Nacional de Córdoba

La ex árbitro de fútbol y Jhonas se subieron al podio en el certamen disputado en la vecina provincial.

El pasado fin de semana, en el marco del 58° Torneo Nacional de Karate disputado en Córdoba, la Escuela Shidokan Tokyo Karate Do José Arce volvió a escribir una página dorada en el karate federado. Allí, Andrea Loto y su hijo Jhonas Lugones se subieron al podio, ratificando el crecimiento del karate santiagueño en competencias nacionales.

Con 45 años, Andrea Loto —ex árbitro de fútbol nacional y actual presidenta de la Comisión Arbitral de la Federación Santiagueña de Fútbol— conquistó la medalla de plata en Kumite (combate), demostrando que la pasión y el esfuerzo no tienen edad. En tanto, su hijo Jhonas Lugones, de apenas 10 años, se consagró campeón nacional en Kata niños hasta 10 años y además obtuvo la medalla de plata en Kumite en la categoría de 10 a 11 años.

“Prefiero que mi hijo practique artes marciales y que no sea árbitro de fútbol. La mejor medalla que un niño puede tener en el cuello es el acompañamiento de sus padres”, expresó emocionada Loto tras la consagración. Orgullosa de su rol como madre y coach, destacó: “Siempre estaré orgullosa de Jhonas. Trabajar con él en cada competencia es una responsabilidad enorme”.

Desde el Arce Dojo remarcaron el compromiso de seguir “trabajando en silencio y con responsabilidad”, agradeciendo a las familias por el apoyo constante y celebrando los logros obtenidos tanto en Córdoba como en el torneo realizado el mes pasado en Mendoza.