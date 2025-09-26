Luis Caputo anunció que el Tesoro compró US$1345 millones y negó que haya un cepo cambiario: “Es un disparate”

El ministro de Economía dio detalles sobre la nueva restricción al dólar que el Banco Central anunció este miércoles.

Hoy 23:37

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que las restricciones cruzadas aplicadas hoy por el Banco Central no implican un control cambiario. Asimismo, explicó que el Gobierno adquirió este viernes US$1345 millones.

“El Tesoro compró el 25% de lo liquidado por el campo el jueves y hoy el 77%; fueron US$1345 millones solamente hoy”, afirmó el titular de la cartera económica, durante una entrevista con Jonatan Viale en ¿La ves? (TN).

Acompañado por Juan Pazo, titular de ARCA, y Federico Furiase, director del BCRA, Caputo señaló que con esta medida se corta el “rulo” -como se lo conoce- que genera ganancias mediante la compra del dólar minorista y la venta posterior en el Contado con Liquidación o en el MEP. “Queremos cerrar el kiosco. Hablar de cepo es un disparate”, remarcó.

En rigor, la normativa del BCRA, conocida como “restricción cruzada”, impide que quienes compren dólares en el mercado oficial accedan a los dólares financieros durante 90 días.

Caputo también se refirió al apoyo de Estados Unidos y reconoció que Donald Trump le pidió “gobernabilidad” al presidente Javier Milei, durante la reunión bilateral que mantuvieron en Nueva York.

En concreto, en medio las negociaciones por una ayuda financiera que articulará el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, el republicano le reclamó a Milei que consiga un acuerdo con gobernadores y sectores aliados.

“El único pedido formal que hicieron fue que ordenáramos lo político y la inestabilidad en el Congreso”, expresaron fuentes del Gobierno. Se trata de una de las principales preocupaciones de la gestión de Trump, que antes de habilitar los desembolsos evaluó el escenario a partir de diferentes informes sobre el esquema de alianzas del Ejecutivo.

Luis Caputo y el conflicto con el campo por las retenciones

El ministro de Economía también salió al cruce de las críticas del sector agropecuario y negó que los productores hayan sido perjudicados por la reciente política de retenciones. “No es verdad que no se beneficiaron. Hoy tienen el valor de la soja más alto en 25 años y se aprovecharon del 60% de la reducción de las retenciones”, aseguró.

También destacó que los productores cuentan con margen de negociación y libertad para buscar mejores precios en el mercado.

Caputo enfatizó que el precio de la soja registró un incremento del 17% y reafirmó que las retenciones siguen siendo una herramienta prioritaria para el equilibrio fiscal, aunque aclaró que se reducirán “cuando haya espacio para hacerlo”.

La semana pasada, en un intento por acelerar el ingreso de divisas en la antesala de las elecciones del 26 de octubre, el Ejecutivo anunció un esquema temporal de retenciones cero para todos los granos, vigente hasta el 31 de octubre o hasta completar un cupo de US$7.000 millones de dólares.

Esa meta se alcanzó en apenas tres días, tras lo cual se reactivaron las retenciones, lo que generó malestar entre los productores rurales. Muchos en el sector interpretaron que hubo un entendimiento previo entre el Gobierno y las empresas exportadoras.

Ese mismo día, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, expresó públicamente el respaldo de su país al programa económico argentino, asegurando que harían “lo necesario” para sostener al Gobierno.

Esa señal de apoyo contribuyó a mejorar las expectativas de los mercados, golpeadas en días previos por la intervención del Banco Central, que vendió más de US$1100 millones de dólares en tres jornadas para sostener el tipo de cambio, mientras el riesgo país escaló hasta los 1500 puntos.