“Cualquiera puede cometer un asesinato”: la polémica defensa de Gustavo Cordera a Ricardo Barreda

El músico brindó su testimonio en el documental “Barreda: el odontólogo femicida”. Una vez más sus declaraciones generaron repudio en las redes sociales.

Hoy 06:50

El estreno del documental Barreda: el odontólogo femicida volvió a poner en el centro de la polémica a Gustavo Cordera. El exlíder de Bersuit Vergarabat aparece entre los testimonios y realizó declaraciones en defensa de Ricardo Barreda, quien en 1992 asesinó a su esposa, sus dos hijas y a su suegra.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En la producción —que también reúne voces de jueces, periodistas feministas, profesionales de la salud y amigas de las víctimas— Cordera justificó la reacción del femicida.

Sobre la frase “Locati, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor”, incluida en la canción “La argentinidad al palo” de la Bersuit, el músico explicó: “Me puse en su lugar como diciéndole a todos ellos que yo también me puedo equivocar. Cualquiera puede cometer un asesinato en cualquier momento. Hasta yo puedo cometer un crimen”.

Te recomendamos: Triple femicidio en Florencio Varela: transmitieron en vivo el crimen de Brenda, Morena y Lara

El músico fue más allá y aseguró que, a su entender, Barreda fue víctima de una situación injusta: “Para mí, Barreda simboliza una injusticia cometida sobre una persona que reacciona de una manera violenta para salir de esa injusticia”.

La controversia creció aún más porque el lanzamiento del documental en Flow coincidió con un hecho que conmocionó al país: el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara en Florencio Varela, ocurrido apenas un día antes de su estreno.

No es la primera vez que Cordera genera rechazo con sus declaraciones. Semanas atrás había sido entrevistado por Pedro Rosemblat en el canal de streaming Gelatina, lo que ya había reavivado el debate en torno a su figura. Y aún resuenan sus frases más repudiadas, como aquella de 2016 cuando afirmó: “Hay mujeres que merecen ser violadas”.