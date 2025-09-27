Morena Rial, complicada: los motivos que ponen en riesgo su excarcelación

La hija de Jorge Rial atraviesa un complicado escenario judicial en la causa en la que está imputada por robo agravado.

Hoy 07:28

Morena Rial vuelve a estar bajo la mirada de la Justicia y la excarcelación que se le había concedido días atrás quedó en estado de alerta.

Ángel de Brito, a través de su cuenta de X, publicó la imagen de un documento en el que la fiscalía solicita la revocación de la excarcelación, al considerar que la imputada no cumplió con los requisitos establecidos.

Entre los puntos, y el más reiterativo desde que fue implicada en causas de robo, es la falta de constancia de asistencia al tratamiento psicológico. También la ausencia de comprobantes laborales o de medios de subsistencia. Y la falta de justificación de las ausencias registradas en las semanas del 18 al 22 de agosto y del 15 al 19 de septiembre.

“La nueva pide que se revoque la excarcelación de #MorenaRial. ¿Puede ir presa?”, preguntó De Brito a Mauro Szeta en la ex red social del pajarito.

De qué se acusa a Morena Rial ante la Justicia

Morena Rial, hija del conocido periodista Jorge Rial, enfrenta una causa judicial por su presunta participación en un robo agravado con efracción y escalamiento ocurrido el 18 de enero de 2025 en una casa de Villa Adelina, San Isidro.

Según la investigación, la joven cumplió el rol de conductora del vehículo que trasladaba a una banda de delincuentes que irrumpieron en la propiedad, aprovechando que los dueños estaban de vacaciones. Las cámaras de seguridad y testimonios comprobaron que mientras sus cómplices ingresaban a la vivienda, ella hacía las veces de “campana” y se comunicaba con ellos por teléfono, ayudando a coordinar el robo.

Los ladrones forzaron ventanas y cortaron la electricidad para entrar a la casa, de donde sustrajeron notebooks, dispositivos electrónicos y otros objetos de valor. La influencer fue detenida inicialmente, pero luego excarcelada con la condición de que cumpla una serie de medidas restrictivas impuestas por la Justicia, entre ellas la prohibición de acercarse a algunos testigos y la obligación de someterse a tratamientos psicológicos.

Sin embargo, nuevas irregularidades y presuntos incumplimientos de esas medidas pusieron en riesgo nuevamente su libertad, pudiendo enfrentar la revocación de la excarcelación y el regreso a prisión preventiva mientras continúa la investigación. A lo largo del proceso, se filtraron chats y mensajes de WhatsApp que complicarían aún más su situación judicial, evidenciando una planificación previa del robo y una conciencia de las acciones cometidas.

La causa es investigada por el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, y continúa generando gran repercusión mediática debido a la notoriedad familiar de Morena Rial y la gravedad de los hechos imputados.