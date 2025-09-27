El fuerte viento azotó Santiago del Estero: provocó la caída de ramas, postes y árboles

Las ráfagas alcanzaron los 70 km/h, provocando diversos inconvenientes en la vía pública.

Hoy 09:01

Un fuerte viento azotó Santiago del Estero este sábado, causando la caída de árboles y ramas en distintos sectores de la ciudad. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las ráfagas alcanzaron los 70 km/h, provocando diversos inconvenientes en la vía pública.

Olaechea, entre Mitre y Urquiza

Lemaire y Río Grande

Ante la situación, la Municipalidad de la Capital activó operativos de emergencia a través de sus áreas operativas para despejar calles y veredas afectadas por la caída de árboles y gajos.

Rivadavia y Gorriti

Además, desde el municipio recomendaron a los vecinos extremar las precauciones ante la persistencia de condiciones ventosas en la jornada. El SMN advirtió que las ráfagas podrían continuar durante el día, con velocidades que oscilarán entre los 50 y 70 km/h, lo que podría generar nuevos inconvenientes en diferentes puntos de la ciudad.

Misiones a metros de Rivadavia

Belgrano y Chaco