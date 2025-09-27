Detuvieron en Bolivia a Lázaro Sotacuro, sospechoso clave del triple femicidio en Florencio Varela

El hombre de nacionalidad peruana y argentina, vinculado a la trama del crimen, fue capturado tras un operativo internacional.

Hoy 09:17

En un trabajo conjunto entre las autoridades argentinas y bolivianas, se logró la detención de Lázaro Víctor Sotacuro, un hombre de nacionalidad peruana y argentina, vinculado al triple femicidio ocurrido en Florencio Varela. La captura se llevó a cabo en la localidad boliviana de Villazón, a tan solo 600 metros de la frontera con Argentina, donde Sotacuro había logrado escapar, tras haber cruzado la frontera hacia Bolivia.

Sotacuro está señalado por su presunta conexión con un Volkswagen Fox, que habría actuado como vehículo de apoyo de la camioneta Chevrolet Tracker blanca en la que las víctimas, Lara Gutiérrez (15), Brenda del Castillo (20) y Morena Verdi (20), fueron secuestradas antes de ser llevadas a su trágico destino en Florencio Varela. A pesar de que no tenía pedido de captura internacional, las autoridades lograron rastrear su paradero luego de intensas investigaciones.

El Fiscal Alberto Mendevil y la Brigada de Investigaciones de La Quiaca, con colaboración de la Policía de Jujuy, realizaron un arduo trabajo para dar con el paradero de Sotacuro. El sospechoso había estado escondido en un hostal en Villazón, Bolivia, lugar donde finalmente fue arrestado por efectivos de Interpol. Tras su detención, fue trasladado primero al hospital Dr. Jorge Uro de La Quiaca para exámenes médicos, y luego a la Seccional N° 17 de la Policía de la Provincia de Jujuy, donde permanecerá bajo custodia hasta que se concrete su extradición a Argentina.

Este arresto se suma a los cuatro detenidos previamente por el crimen: Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27). Todos ellos ya se encuentran en el penal de Melchor Romero, mientras la investigación sigue su curso.

El crimen, ocurrido en Villa Vatteone, fue brutal: las jóvenes fueron torturadas, descuartizadas y enterradas. Se cree que el móvil detrás de estos horrendos actos fue el robo de dinero y cocaína, y que el supuesto cabecilla del crimen, conocido como “Pequeño J” (identificado como Julio Valverde o Julio Montana), aún sigue prófugo.

El caso sigue generando conmoción, mientras se intensifican los esfuerzos por dar con Pequeño J, un narcotraficante peruano de 23 años, descrito como sanguinario. La justicia continúa su búsqueda, mientras las autoridades esperan que el trabajo conjunto entre ambos países logre llevar a más responsables ante la justicia.

Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación, y Carlos Sadir, Gobernador de Jujuy, destacaron la importancia de la detención de Sotacuro y celebraron el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad de Argentina y Bolivia en este complejo operativo internacional.