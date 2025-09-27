Encuentran el cuerpo sin vida de una mujer en una vivienda de la capital tucumana

El cuerpo de una mujer de 31 años fue hallado en avanzado estado de descomposición dentro de una vivienda en San Miguel de Tucumán. Investigan un posible homicidio.

Hoy 09:21

El hallazgo ocurrió días atrás, cuando un vecino ingresó al domicilio y encontró el cadáver en una de las habitaciones. De inmediato, dio aviso a las autoridades, que acudieron al lugar y resguardaron la escena.

Ante las primeras investigaciones se pudo establecer que se trataba de una mujer identificada como Melina Biondi, de 31 años.

El examen médico legal preliminar indicó que el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia externa. Sin embargo, el cadáver fue trasladado a la morgue judicial para la correspondiente autopsia, que permitirá determinar con precisión las causas y la fecha de la muerte.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo del fiscal subrogante Carlos Sale. Por disposición del funcionario, en el lugar trabajó el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), con la intervención de especialistas en Criminalística, Química Legal y Medicina Forense, quienes realizaron un minucioso relevamiento de pruebas.

Vecinos de la zona afirmaron que hacía casi dos años no veían a la mujer y que la vivienda permanecía cerrada desde entonces. Este dato refuerza la hipótesis de que el deceso habría ocurrido tiempo atrás, aunque resta que los peritos lo determinen con exactitud.

El caso generó gran impacto en el barrio, ya que Biondi residía sola en el inmueble tras la muerte de su madre y su abuela. Las autoridades aguardan los resultados de la autopsia para establecer si se trató de una muerte natural o si será necesario abrir nuevas líneas de investigación.