Ramazzotti se defendió tras la polémica por el beso a Evangelina Anderson: "Fue una broma"

El cantante italiano intentó aclarar el malentendido generado por un video viral, asegurando que su gesto con la modelo argentina no tuvo intenciones románticas.

Hoy 09:22

El pasado viernes, Eros Ramazzotti salió al cruce de la controversia que generó un video viral en el que intentó besar a la modelo argentina Evangelina Anderson. El clip, grabado durante una reunión en el hogar del cantante, desató una ola de comentarios y especulaciones en las redes sociales, con muchos usuarios interpretando el gesto como un acto inapropiado.

Para aclarar la situación, la periodista Majo Martino, presente en el encuentro, intervino en el programa Sálvese Quien Pueda (América), donde explicó que el beso no fue más que una broma entre amigos. "No era un acto serio, sino algo que surgió en un ambiente relajado, sin alcohol, y todos sabían que estábamos grabando", aclaró Martino, subrayando que el cantante estaba completamente consciente de la filmación y que no se trató de un gesto espontáneo.

Según la periodista, el incidente no ocurrió dentro de la residencia de Ramazzotti, donde el uso de teléfonos estaba prohibido, sino después, en una tarde compartida entre amigos. "No nos dejaron sacar fotos ni videos en su casa, pero todo esto ocurrió fuera de ella", añadió.

La situación se viralizó rápidamente, y el cantante se mostró molesto por las acusaciones que lo vinculaban a un acto de abuso. "Se sintió ofendido por los mensajes de algunos fans y por los titulares que hablaban de abuso", comentó Martino, quien también aseguró que nadie en el grupo interpretó el gesto como algo fuera de lugar.

En su descargo, Eros Ramazzotti, a través de un video grabado para el programa, comentó: "¿Qué pasa en Argentina ahora? Todo lo que han visto fue una broma, estábamos jugando. No entiendo por qué se está hablando tanto de algo que fue solo un momento divertido", intentó minimizar la situación.

En un primer momento, el artista ya había aclarado el asunto en el programa Pan y Circo (Radio Rivadavia), donde explicó en una mezcla de italiano y español: “Somos solo amigos, no estoy con nadie, fue solo un beso divertido. Te quiero mucho, Argentina”.

En cuanto a los detalles del encuentro, la influencer Milca Gili, quien organizó la reunión, destacó que Ramazzotti fue amable y respetuoso en todo momento. “Él nos recibió en su casa, compartimos helado y pasamos un buen rato. No había nada romántico entre Evangelina y él”, aclaró Gili. Además, mencionó que el cantante accedió a sacarse una foto con las chicas, pero solo fuera de su casa para preservar la privacidad.