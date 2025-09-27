Superar una ruptura amorosa: consejos de expertos para sanar y reencontrarse con uno mismo

El final de una relación es una etapa dolorosa y llena de incertidumbre, pero también una oportunidad para el crecimiento personal.

Las rupturas amorosas marcan un antes y un después en la vida de las personas. El final de una relación no solo implica el cierre de una etapa compartida, sino también la apertura de un proceso difícil cargado de preguntas, emociones y dudas. Para muchos, el dolor, la tristeza y la sensación de vacío son inmediatos, pero expertos coinciden en que con el enfoque adecuado, es posible recuperarse y reencontrarse consigo mismo.

El duelo de la pérdida: un proceso necesario

Según el psiquiatra y psicoanalista Juan Eduardo Tesone, el primer paso tras una ruptura es realizar el duelo de la pérdida. “Cuanto más se haya idealizado al otro, o cuanto más ambivalente haya sido el vínculo, más difícil será hacer el duelo”, señala Tesone. El dolor es natural en este proceso y, aunque cada historia es única, escuchar el dolor y darle un espacio adecuado es esencial para avanzar hacia la aceptación.

Por su parte, la psicóloga Any Krieger explica que muchas rupturas comienzan mucho antes del "adiós" formal. “El desgaste en la relación, con discusiones y resentimientos acumulados, ya prepara el terreno para la ruptura”, afirma Krieger. Según su visión, incluso cuando la separación puede ser liberadora, siempre duele, y la persona suele experimentar altibajos emocionales, desde la euforia hasta la tristeza profunda.

Recuperando la autoestima

Uno de los grandes desafíos tras una ruptura es la recuperación de la autoestima. Según la psicóloga Liliana Solari, la persona puede experimentar una sensación de vacío profundo, que depende de la intensidad del vínculo y el tipo de apego establecido. En estos casos, es fundamental rodearse de vínculos de confianza y retomar actividades que proporcionen placer y bienestar.

Solari recomienda buscar un acompañamiento terapéutico si el dolor persiste. “El objetivo es reencontrarse con la propia fuerza vital y el deseo de proyectarse hacia adelante”, indica. La introspección y la reconexión con intereses y proyectos personales pueden ser claves para redescubrir el valor propio.

El desafío de dejar de idealizar al ex

Uno de los aspectos más complejos de la ruptura es dejar de idealizar al ex. Tesone explica que, en algunas separaciones, la relación puede haber sido tan dañina que el proceso de sanación involucra reencontrarse con uno mismo lejos de las críticas o descalificaciones. En estos casos, el trabajo de recuperación puede ser incluso liberador.

Solari destaca que muchas veces lo que se idealiza no es solo al ex, sino las ilusiones y proyecciones depositadas en la relación. “Reconocer que esas cualidades también están dentro de uno mismo es esencial para avanzar”, asegura. En este proceso, la ayuda profesional puede ser decisiva para escucharse y realizar los deseos reprimidos.

Duelo saludable vs. dependencia emocional

Un duelo saludable implica avanzar en el proceso emocional, desde la tristeza hacia la aceptación, pasando por etapas de enojo y reflexión. Tesone alerta que, cuando el duelo se estanca y una persona queda atrapada en la esperanza de recomponer la relación, esto puede convertirse en una dependencia emocional. “Cuando no se logra soltar el pasado, hablamos de una dependencia patológica”, dice Tesone.

Solari enfatiza que, si el proceso de duelo no progresa y se queda anclado en la tristeza, es fundamental buscar ayuda profesional. El acompañamiento terapéutico puede ayudar a retomar la autonomía y a resignificar la historia personal.

El camino hacia la sanación

Superar una ruptura amorosa no es fácil, pero con el enfoque correcto, es posible atravesar el dolor, recuperar la autoestima y encontrar el camino de la autocomprensión. Los expertos coinciden en que es fundamental no evadir las emociones. Enfrentarlas y gestionarlas adecuadamente ayudará a evitar que queden congeladas y generen consecuencias a largo plazo.

Además, rodearse de personas que apoyen y, en algunos casos, buscar terapia son pasos clave para atravesar la ruptura de manera saludable y fortalecer el sentido de identidad y autonomía personal.

La vida continúa, y a través de la introspección y el apoyo profesional, se puede convertir el fin de una relación en una oportunidad de crecimiento personal.