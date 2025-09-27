Milonga Brava celebra sus 8 años con una noche de gala en La Banda

El evento tendrá lugar en el salón Amadeus, en La Banda, desde las 23 horas, con una previa que incluirá una clase magistral en la Casa de la Historia y de la Cultura del Bicentenario.

La milonga más representativa de la provincia festeja su octavo aniversario este sábado 27 con una propuesta de jerarquía que reunirá a bailarines locales, regionales e internacionales.

Creada hace ocho años, Milonga Brava se consolidó como un espacio emblemático para el tango en Santiago del Estero. Pese a las dificultades económicas que obligaron a espaciar sus ediciones, el ciclo se mantiene en pie como el encuentro más esperado del año por su calidad artística y su convocatoria.

El festejo contará con la presentación de los reconocidos bailarines internacionales Javier Rodríguez y Virginia Pandolfi, quienes además dictarán una clase magistral a partir de las 20 horas en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, en el Parque Aguirre, la cual será abierta a todo público, con y sin experiencia previa.

Desde las 23, la celebración se trasladará al salón Amadeus (Ruta 51, La Banda), donde la pista recibirá a bailarines de distintas provincias, incluyendo Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Córdoba.

La noche también tendrá la participación del grupo de baile Rumores de Milonga, bajo la dirección de Vanesa Reurter, y contará con la musicalización de Mario Capilla, referente de la movida tanguera local.

La organización del evento está a cargo de la bailarina bandeña Mariana Bravo, con el acompañamiento de Hugo Salazar y María Ángeles Trullenque. Con vestimenta de gala como exige la tradición, la velada promete una verdadera celebración del tango y de la cultura milonguera.