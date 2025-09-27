Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 27 SEP 2025 | 22º
X
Policiales

Solicitaron una pena de 17 años para un exfuncionario de ANSES por abusar de su hija

El abusador se desempeñaba en la delegación de Termas de Río Hondo. La víctima, su hija, tiene hoy 21 años. La defensa solicitó la absolución.

Hoy 10:19
Centro Judicial Termas

El exfuncionario del organismo nacional, de apellido Sánchez, se encuentra detenido desde el 3 de enero de 2022 y la denuncia fue radicada en la Fiscalía del Centro Judicial de Las Termas el 30 de diciembre del año 2021 por su hija biológica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la instrucción de la causa, la víctima, detalló la cantidad de veces que se produjeron los abusos y los lugares, incluso uno de ellos en un hotel de la provincia de Tucumán.

Te recomendamos: Un hombre fue detenido por estar acusado de abuso sexual en el barrio La Católica

El Fiscal Coordinador Ignacio Guzmán detalló, a Diario Panorama, que solicitaron 17 años de prisión por el supuesto delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo. 

Desde la defensa se plantearon algunas cuestiones, aunque sin mayores fundamentos y fortalezas, solicitando la absolución de Sánchez, indicó el funcionario judicial.

Ahora el tribunal deberá deliberar y ver qué pena le corresponderá al exgerente de ANSES.

TEMAS centro judicial Termas Termas de Río Hondo

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. "Curandero" extorsionó a una clienta y la obligó a tener sexo con él y sus amigos
  2. 2. El fuerte viento azotó Santiago del Estero: provocó la caída de ramas, postes y árboles
  3. 3. El tiempo para este sábado 27 de septiembre en Santiago del Estero: anticipan una jornada inestable, ventosa y con 29° de máxima
  4. 4. Calor fuera de lo normal hasta fin de año: el SMN pronosticó altas temperaturas para gran parte del país
  5. 5. “Cualquiera puede cometer un asesinato”: la polémica defensa de Gustavo Cordera a Ricardo Barreda
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT