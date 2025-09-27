Solicitaron una pena de 17 años para un exfuncionario de ANSES por abusar de su hija

El abusador se desempeñaba en la delegación de Termas de Río Hondo. La víctima, su hija, tiene hoy 21 años. La defensa solicitó la absolución.

Hoy 10:19

El exfuncionario del organismo nacional, de apellido Sánchez, se encuentra detenido desde el 3 de enero de 2022 y la denuncia fue radicada en la Fiscalía del Centro Judicial de Las Termas el 30 de diciembre del año 2021 por su hija biológica.

Durante la instrucción de la causa, la víctima, detalló la cantidad de veces que se produjeron los abusos y los lugares, incluso uno de ellos en un hotel de la provincia de Tucumán.

El Fiscal Coordinador Ignacio Guzmán detalló, a Diario Panorama, que solicitaron 17 años de prisión por el supuesto delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo.

Desde la defensa se plantearon algunas cuestiones, aunque sin mayores fundamentos y fortalezas, solicitando la absolución de Sánchez, indicó el funcionario judicial.

Ahora el tribunal deberá deliberar y ver qué pena le corresponderá al exgerente de ANSES.