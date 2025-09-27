Atento Racing: la Conmebol dio a conocer la fecha y el horario de las semifinales de la Copa Libertadores

La Academia se enfrentará ante Flamengo en una llave que comenzará en Río de Janeiro y se definirá en Buenos Aires.

La Conmebol oficializó este sábado el calendario de las semifinales de la Copa Libertadores 2025, tras completarse los cuartos de final en la semana. Racing enfrentará a Flamengo en una llave que promete ser electrizante. El primer choque será el miércoles 22 de octubre a las 21:30 en el Maracaná de Río de Janeiro, mientras que la revancha se disputará el miércoles 29 a la misma hora en el Cilindro de Avellaneda.

La otra semifinal la protagonizarán Liga Deportiva Universitaria de Quito y Palmeiras. El duelo de ida quedó fijado para el jueves 23 de octubre a las 21:30 en el estadio Rodrigo Paz Delgado, mientras que la vuelta se jugará el jueves 30, también a las 21:30, en el Allianz Parque de San Pablo.

La gran final de la Libertadores 2025 tendrá lugar el 29 de noviembre en el estadio Monumental de Lima, escenario con capacidad para 80.093 espectadores.

Copa Sudamericana: cruces confirmados

La Copa Sudamericana 2025 también tiene definidos sus horarios de semifinales. El martes 21 de octubre a las 21:30, Independiente del Valle recibirá a Atlético Mineiro en Quito. La revancha será el martes 28 a la misma hora en Belo Horizonte.

Por la otra llave, Universidad de Chile jugará ante Lanús el jueves 23 a las 19:00 en Santiago, mientras que la definición será el jueves 30, en el mismo horario, en La Fortaleza del Granate.