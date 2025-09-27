Recomiendan evitar ingresar o permanecer en la zona del Parque Aguirre mientras persista el fuerte viento

En caso de emergencia, las autoridades pusieron a disposición el número de contacto 4217999 para atención de emergencias.

Las autoridades locales alertaron a la población sobre las fuertes ráfagas de viento que se están registrando en la ciudad. En este contexto, se recomienda no ingresar ni permanecer en la zona del Parque Aguirre hasta que las condiciones mejoren, con el fin de evitar posibles accidentes o inconvenientes derivados de los vientos intensos.

El Parque Aguirre, una de las áreas más concurridas de la ciudad, podría presentar riesgos debido a la caída de ramas o elementos del entorno que puedan ser arrastrados por las ráfagas. Se aconseja a los residentes y visitantes de la zona seguir estas recomendaciones para garantizar su seguridad.

En caso de emergencia, las autoridades pusieron a disposición el número de contacto 4217999 para atención de emergencias. Se solicita a la población estar alerta y mantenerse informada sobre las actualizaciones de las condiciones climáticas.

La seguridad de los ciudadanos es una prioridad, por lo que se insta a la comunidad a tomar las precauciones necesarias y a seguir las indicaciones de las autoridades hasta que la situación se normalice.