El Crystal Palace amargó al Liverpool de Mac Allister en el descuento

Los Reds cayeron por 2-1 como visitantes y resignaron sus primeros puntos en la Premier League.

Hoy 14:08

El Liverpool, vigente campeón de Inglaterra, sufrió su primera derrota de la temporada en la Premier League al caer 2-1 ante Crystal Palace este sábado, en la sexta jornada, en un partido que se definió en los últimos segundos.

Los Eagles se adelantaron rápidamente en el marcador con un gol de Ismaila Sarr a los 9 minutos. El Liverpool consiguió igualar sobre el final con un tanto del italiano Federico Chiesa al minuto 87, pero cuando todo parecía destinado a reparto de puntos, Eddie Nketiah marcó en el 90+7 y le dio la victoria agónica al conjunto de Selhurst Park.

Con este triunfo, Crystal Palace, campeón de la última FA Cup, se ubica segundo de manera provisional con 12 puntos, a solo tres del Liverpool, al que ya había amargado previamente en la Community Shield al ganarle en penales. A pesar de la derrota, el equipo de Jürgen Klopp mantiene la cima gracias a la ventaja acumulada con cinco victorias en cinco fechas previas.

El resbalón del líder favoreció a otros equipos. Bournemouth quedó tercero con 11 unidades tras empatar 2-2 con Leeds, mientras que el Manchester City se aprovechó al máximo y aplastó 5-1 al Burnley. En ese partido, Erling Haaland brilló con un doblete, aunque el francés Maxime Estève marcó dos goles en contra para el visitante.

Además, Arsenal (5º) y Tottenham (6º), ambos con 10 puntos, tienen la posibilidad de acercarse a solo dos unidades del liderato, en sus partidos programados contra Newcastle y Wolverhampton, respectivamente.