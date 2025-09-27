Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: revelan la fecha y el lugar de su casamiento

La cantante y el futbolista habrían definido el 20 de diciembre en Exaltación de la Cruz como escenario de su boda. La pareja busca proveedores y planea mudarse a Miami tras la ceremonia.

El casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul parece cada vez más cerca. Según reveló la periodista Paula Varela en Intrusos (América), la artista y el mediocampista de la Selección Argentina ya eligieron la fecha y el lugar para sellar su compromiso: el 20 de diciembre en Exaltación de la Cruz, un destino que se ha convertido en preferido por varias celebridades como Candelaria Tinelli y Oriana Sabatini.

De acuerdo con la información difundida, la pareja se encuentra en plena búsqueda de proveedores para la fiesta. Entre los detalles más comentados, trascendió que no quieren un fotógrafo tradicional, sino un filmmaker con estilo casual que capture el evento de manera diferente. También evalúan opciones de catering, ya que el lugar únicamente ofrece el espacio.

La decisión de formalizar la relación también está vinculada a un nuevo proyecto de vida en común. Según Varela, Stoessel y De Paul planean mudarse a Miami después de la boda. La cantante busca establecerse allí para continuar su carrera internacional y desarrollar con más libertad su agenda profesional, mientras que el futbolista aprovechará sus compromisos deportivos en Europa y Estados Unidos.

El anuncio no sorprende tras la reconciliación de la pareja en julio de 2024, luego de haberse separado en agosto de 2023. Su reencuentro, durante el casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, marcó el inicio de una nueva etapa que hoy los encuentra planificando un futuro juntos.

Aunque hasta el momento no hubo confirmación oficial por parte de los protagonistas, tampoco desmentidas. Versiones de allegados y las declaraciones de Oriana Sabatini en LAM alimentan la expectativa: “Mientras nuestros amigos estén felices, uno siempre va a estar feliz”, dijo, en referencia a la pareja.

De concretarse, la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul promete convertirse en uno de los eventos más resonantes del año en el mundo del espectáculo y el deporte argentino.