Detuvieron a joven que transportaba 52 dosis de cocaína en el barrio Santa Rosa de Lima

Hoy 12:05

En la tarde de ayer, un operativo policial llevado a cabo por personal de la Comisaría Comunitaria N.º 10 en inmediaciones de la Ruta 9 y el 6° pasaje del barrio Santa Rosa de Lima resultó en la detención de un joven de 20 años, identificado como Ojeda, quien circulaba a bordo de una motocicleta Motomel Blitz de color rojo sin dominio colocado.

Durante la inspección, los efectivos notaron que el joven llevaba un envoltorio oculto en una de sus medias, además de teléfonos celulares en su poder. Tras la intervención de la Dirección General de Drogas Peligrosas, se procedió a la apertura del envoltorio, en cuyo interior se encontraron 52 dosis de cocaína con un peso total de 5,86 gramos.

Como resultado del operativo, Ojeda fue aprehendido por disposición de la fiscal de turno, mientras que la motocicleta, los celulares y la sustancia estupefaciente fueron secuestrados. El joven deberá enfrentar cargos relacionados con el transporte y tenencia de drogas, mientras que se continúan las investigaciones para determinar el origen de la sustancia y su destino.