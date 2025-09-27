Mario Massaccesi habló de la tensión al aire con Paula Bernini: “Va a seguir pasando”

El conductor televisivo habló con Intrusos y enfrentó las versiones de cortocircuitos con su compañera de programa mañanero en TN.

Hoy 10:51

Hace algunos días comenzaron a instalarse rumores que aseguran que Mario Massaccesi y Paula Bernini habrían pasado de la amistad a no soportarse y que eso quedó expuesto al aire en la pantalla de TN con algunos cruces sutiles en el programa que comparten por las mañanas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Lo cierto es que en una nota con el ciclo Intrusos (América Tv), el conductor enfrentó estos trascendidos y se refirió a cómo se lleva con Paula Bernini.

"Nosotros no nos peleamos, no pasa nada. Y pasa de todo porque es un programa en vivo, porque somos así y cada uno tiene sus características y va a seguir pasando", indicó Mario Massaccesi ante los rumores de pelea con su compañera de trabajo en Tempraneros.

"Con Paula nos conocemos hace 25 años, somos amigos, nos miramos y nos entendemos. Lo que hay ahora es un ingrediente nuevo que Paula es coconductora y adaptándose a un cambio que pasó de la calle al piso", agregó el periodista.

Y sobre su vínculo con Paula Bernini, Mario Massaccesi explicó el drástico cambio que tuvo su compañera a nivel profesional de pasar de cronista a conductora.

"Ella sigue siendo la misma, le cambiaron las circunstancias: la misma chispita que es en la calle, es en el piso y eso genera por supuesto cambios y sorpresa para mí porque Paula ahora es conductora", remarcó.

En ese sentido, el conductor explicó que charlaron entre los dos a raíz de lo que trasendió: "Esta semana hemos hablado mucho y nos cargan nuestros compañeros por esa situación que pasó y va a seguir pasando porque ella es de una manera y yo soy de otra manera".

"Conductores que no hablan de lo que pasa al aire, no son conductores. El que cree que siempre tiene razón y no acepta que el otro es distinto, dedicate a otra cosa. Paula es chispita y yo soy calma, es como tirar una piedra en un agua calma. Genera siempre un revuelo y ojalá siga pasando", aseguró.

Y dijo que ambos son amigos: "Mientras estaban diciendo todo eso de que no nos bancamos y demás, yo estaba en el médico con ella porque la acompañé. Y ella me va a acompañar a mi a unos estudios de rutina. Tenemos esa confianza y ojalá sigan pasando cosas al aire".