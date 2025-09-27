Ingresar
Valentín Perrone consiguió el segundo puesto en la clasificación para el GP de Japón de Moto 3

El piloto argentino va por su por su primer triunfo en la categoría.

El piloto argentino Valentín Perrone (KTM) logró un brillante resultado en la clasificación del Gran Premio de Japón, donde se quedó con el segundo lugar y confirmó su gran presente en el Mundial de Moto 3.

Con un tiempo de 1:55,064, Perrone quedó a solo 238 milésimas del español José Antonio Rueda (KTM), líder del campeonato y ganador de la sesión en el circuito de Motegi. Este resultado refuerza la consolidación del “Coyote”, que ya venía de destacarse con dos pole positions en las últimas cuatro clasificaciones.

El argentino, que suma puntos de manera consecutiva en sus últimas 13 carreras, marcha octavo en el campeonato, aunque podría escalar hasta la séptima posición dependiendo de lo que suceda en la carrera. Además, sigue persiguiendo su primer triunfo en Moto 3, tras haber subido al podio en dos oportunidades esta temporada: tercero en el GP de Países Bajos y segundo en Hungría, donde perdió en una definición milimétrica frente a Máximo Quiles (KTM).

Otro representante argentino en la categoría será Marco Morelli, quien continúa con su proceso de adaptación y partirá desde la decimosexta colocación.

La competencia del Gran Premio de Japón de Moto 3 se disputará este sábado a las 23:00 (hora argentina), con Perrone en una posición inmejorable para ir en busca de un nuevo podio y, por qué no, de su primera victoria mundialista.

