El recuerdo de Olímpico a 10 años su gesta histórica en el Argentino U19

Un 27 de septiembre de 2015 el Negro se consagraba campeón argentino de clubes al vencer a Quimsa por 67-66 en tiempo suplementario.

Hoy 11:21

El 27 de septiembre de 2015 quedó grabado en la memoria de Olímpico de La Banda, cuando el club se consagró campeón argentino de clubes U19 al vencer a Quimsa por 67-66 en tiempo suplementario, en un emocionante duelo disputado en el estadio Vicente Rosales.

La final fue una verdadera batalla deportiva. Olímpico logró revertir una historia adversa en el complemento, aprovechando las pérdidas de Quimsa y con Guillermo Aliende como figura decisiva. Un parcial de 18-5 (52-45) inclinó la balanza para el Negro, que supo sostener la ventaja hasta el cierre y sellar un triunfo histórico para el básquet santiagueño.

Los goleadores de la consagración fueron Aliende (14 puntos), Ortiz (12) y Roitman (10). El plantel campeón estuvo integrado por Ricardo Fernández, Mauricio Hoyos, Santiago Roitman, Guillermo Aliende (h), Nicolás Rufer, Martín Sauco, Emiliano Vizcarra, Máximo Vélez, Luciano Assef, Luciano Ortiz, Agustín Suárez y Joaquín Gómez Delconte. El equipo fue conducido por el DT Guillermo Aliende, acompañado por el asistente José Gerez, el preparador físico Álvaro García Sánchez y el utilero Adrián Carreras.

En aquella edición del torneo, las posiciones finales fueron: 1) Olímpico, 2) Quimsa, 3) Lanús, 4) Bahiense del Norte, 5) Tomás de Rocamora, 6) Hindú Club.

A una década de esa conquista, la gesta del U19 de Olímpico sigue siendo motivo de orgullo en La Banda, recordando a una generación que marcó un hito y que escribió una página imborrable en la rica historia del club.