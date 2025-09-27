Quisieron hacerle el cuento del tío a un argentino en Europa y el resultado se volvió viral

Dos hombres intentaron pagarle menos de lo acordado por un iPhone 17 Pro, pero el joven descubrió la maniobra y los enfrentó. Su reacción quedó grabada y generó repercusión en redes.

Hoy 11:22

Un argentino protagonizó una insólita situación en Europa luego de detectar que dos hombres, presuntamente de nacionalidad rumana, intentaban estafarlo durante la venta de un iPhone 17 Pro valuado en más de 1.500 dólares. El hecho quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El encuentro tuvo lugar en la terraza de un bar, en una calle poco concurrida, donde el supuesto comprador —un hombre mayor con sombrero acompañado por un joven— intentó concretar la transacción. El acuerdo era por 1.430 euros, monto que inicialmente permitieron al argentino contar en billetes, aunque luego quisieron introducir en un sobre con la intención de realizar un cambio fraudulento.

La maniobra consistía en devolver el sobre al vendedor con menos dinero del pactado, aprovechando el movimiento para ocultar billetes. Sin embargo, el argentino notó la trampa y no dudó en confrontar a los hombres. “¿Te pensás que soy tonto yo?”, se lo escucha decir en la grabación antes de retirarse con el teléfono y sin concretar la operación.

Durante varios minutos, los estafadores intentaron convencerlo en un español rudimentario, pero finalmente quedaron en evidencia cuando el joven descubrió la existencia de un segundo sobre, probablemente vacío. Ante la situación, decidió cortar el intercambio y evitar la pérdida económica.

El video del episodio se viralizó en cuestión de horas y generó numerosos comentarios, muchos de ellos celebrando la reacción del argentino y advirtiendo sobre este tipo de engaños conocidos como “cuento del tío”, que suelen darse en transacciones callejeras de compraventa de artículos de alto valor.