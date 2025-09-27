WhatsApp prueba una nueva función para compartir Estados: ¿qué cambia para los usuarios?

La función aún se encuentra en fase beta y promete cambiar la forma en que los contenidos se difunden en la plataforma.

Hoy 11:22

WhatsApp continúa con mejoras importantes en su plataforma, y muchas de estas actualizaciones se centran en los Estados, una sección de la aplicación que recuerda a las Stories de Instagram, permitiendo a los usuarios compartir contenido que desaparece después de 24 horas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En una reciente actualización, el sitio especializado WABetaInfo ha descubierto una nueva opción en fase de prueba que podría revolucionar la forma en que los usuarios interactúan con los Estados. Actualmente, WhatsApp permite a los usuarios elegir quién puede ver sus publicaciones, pero ahora se está probando una función que amplía la gestión de esta privacidad, permitiendo también decidir si otros contactos pueden compartir esas actualizaciones en sus propios feeds.

El cambio principal radica en que, cuando un usuario activa la opción para compartir su Estado, cualquier contacto con acceso a esa actualización podrá replicarla en su propio feed de Estados. La plataforma indicará, mediante una etiqueta en la parte superior, que el contenido ha sido compartido por otro usuario, dejando claro que la publicación original pertenece a otra persona.

Aunque esta función permite una mayor difusión de los Estados, WhatsApp ha establecido que la opción estará desactivada por defecto. Esto significa que los usuarios deberán activarla manualmente si desean permitir que sus actualizaciones sean compartidas por otros. Además, los usuarios recibirán una notificación cuando su contenido sea compartido, brindando un control más estricto sobre la privacidad.

WhatsApp parece estar buscando formas de hacer sus Estados más interactivos, similar a lo que ya ocurre en otras plataformas sociales como Instagram y Facebook. A través de esta opción, la aplicación podría fomentar un mayor intercambio de contenido dentro de su plataforma, permitiendo que los usuarios amplifiquen mensajes, fotos y videos de una manera más dinámica.

De momento, esta funcionalidad se encuentra en fase de prueba dentro de la versión beta para Android. Aún no hay una fecha oficial de lanzamiento para todos los usuarios, aunque se espera que, tras los test de los evaluadores, la función esté disponible de manera general en futuras actualizaciones de la aplicación.