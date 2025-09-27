Condenaron a una cuidadora británica por abusos “sádicos” contra 21 bebés en dos guarderías

Las imágenes de cámaras de seguridad evidenciaron los abusos físicos hacia los menores, quienes quedaron con hematomas y marcas persistentes.

Roksana Lecka, una joven de 22 años, fue condenada a ocho años de prisión por cometer abusos sádicos contra 21 bebés en dos guarderías de Londres. La sentencia fue dictada por la jueza Sarah Plaschkes, quien calificó las agresiones como actos de “violencia gratuita” hacia menores indefensos, que incluían golpes, patadas y maltratos repetidos.

La acusada, quien trabajaba en las guarderías Montessori Riverside en Twickenham y Little Munchkins en Hounslow, fue hallada culpable de siete cargos de crueldad hacia menores de 16 años y otros 14 cargos adicionales por decisión del jurado. Los abusos tuvieron lugar entre octubre de 2023 y junio de 2024.

Las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de las guarderías fueron clave para destapar la brutalidad de los maltratos que los bebés de entre 18 meses y dos años vivieron bajo el cuidado de Lecka. La joven fue grabada pellizcando, arañando, empujando y pateando a los menores. En una de las grabaciones más impactantes, se la vio pateando a un niño en la cara y pisándole el hombro, mientras que en otra ocasión, empujaba a los pequeños de cabeza contra sus cunas y les tapaba la boca cuando lloraban.

El abuso era tan frecuente que Lecka agredía a los bebés más de diez veces al día, siempre en partes del cuerpo que quedaban cubiertas por la ropa. Los menores sufrieron hematomas y marcas rojas persistentes como consecuencia de los maltratos.

La jueza Sarah Plaschkes fue tajante al describir la conducta de la acusada, considerando que los abusos infligidos a los niños podían ser clasificados como sádicos, dada la brutalidad de los ataques.

En el juicio, Lecka trató de justificar sus actos al señalar que era adicta al cannabis, lo que, según ella, afectaba su memoria y su capacidad para controlar su mal temperamento. A pesar de negar inicialmente las acusaciones, las pruebas fueron irrefutables. Al verse en las grabaciones, admitió los abusos y explicó que no se acordaba de lo que había hecho debido al consumo de droga. Además, fue vista utilizando su vapeador en presencia de los bebés, lo que contradice su defensa.

El caso causó una gran conmoción en la sociedad británica, particularmente en las familias de las víctimas. Gemma Burns, fiscal principal del caso, expresó: “Lecka demostró una crueldad excepcional en su trato hacia los bebés. Ningún padre debería temer dejar a su hijo al cuidado de un profesional, pero la magnitud de su abuso es alarmante”.

La inspectora Sian Hutchings también elogió la fortaleza de las familias afectadas: “Ver las imágenes de las agresiones contra niños indefensos fue perturbador. Quiero reconocer la valentía de las familias al comparecer en el tribunal y enfrentarse a estas imágenes tan dolorosas”.

Los padres de los bebés no pudieron esconder su indignación. Una madre dijo entre lágrimas: “Ellos no podían hablar ni defenderse, estaban totalmente indefensos. Y Roksana se aprovechó de ello”. Otro padre fue aún más tajante, advirtiendo que si Lecka no hubiera sido detenida a tiempo, los bebés podrían haber sufrido heridas graves o incluso haber muerto.

Este caso ha dejado una profunda marca en la sociedad y en las familias de los bebés víctimas de los abusos. La sentencia de ocho años de prisión para Roksana Lecka busca hacer justicia por el sufrimiento infligido a los menores, pero también ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los niños en entornos que deberían garantizar su protección.