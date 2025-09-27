Tras el duro golpe en la Libertadores, River busca reponerse ante Deportivo Riestra

Luego de quedar eliminado del certamen continental, el Millonario recibe al Malevo en el Monumental.

Tras la eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras, River Plate intentará dar vuelta la página este domingo a las 18 en el Monumental, cuando reciba a Deportivo Riestra, actual líder de la Zona B del Torneo Clausura.

El equipo de Marcelo Gallardo llega golpeado, también por la reciente caída ante Atlético Tucumán, y necesita recomponer su imagen ante su gente. Con el duelo clave por Copa Argentina ante Racing en el horizonte, el Muñeco apelará a un mix entre titulares y suplentes. Así, figuras como Gonzalo Montiel y Marcos Acuña descansarían, dejando sus lugares a Fabricio Bustos y Milton Casco.

El gran dilema pasa por el volante central: Juan Carlos Portillo terminó lesionado en Brasil y Enzo Pérez sufrió un corte en la rodilla. Ante ese panorama, Kevin Castaño tendría la oportunidad de ser titular, pese a las críticas que recibió en redes por la chance desperdiciada ante Palmeiras. River llega segundo en la zona, a un punto del Malevo, y lidera la tabla anual, lo que le da tranquilidad pensando en la clasificación a copas.

Por su parte, Deportivo Riestra es la gran revelación del campeonato. Conducido por Guillermo Benítez, pasó de luchar por la permanencia a ser puntero en apenas unas fechas. Llega con cuatro victorias consecutivas, entre ellas un resonante 1-0 a Talleres en Córdoba y un 3-0 a Sarmiento. Además, suma una racha de 25 partidos invicto en el Guillermo Laza, aunque ahora afronta el desafío de visitar Núñez.

Posibles formaciones

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero o Santiago Lencina; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Guillermo Benítez.

Árbitro: Nicolás Echavarría.

TV: ESPN Premium.

Estadio: Monumental.