Tras el duro golpe en la Libertadores, River busca reponerse ante Deportivo Riestra

Luego de quedar eliminado del certamen continental, el Millonario recibe al Malevo en el Monumental.

Hoy 06:27

Tras la eliminación en cuartos de final de la Copa Libertadores a manos de Palmeiras, River Plate intentará dar vuelta la página este domingo a las 18 en el Monumental, cuando reciba a Deportivo Riestra, actual líder de la Zona B del Torneo Clausura.

El equipo de Marcelo Gallardo llega golpeado, también por la reciente caída ante Atlético Tucumán, y necesita recomponer su imagen ante su gente. Con el duelo clave por Copa Argentina ante Racing en el horizonte, el Muñeco apelará a un mix entre titulares y suplentes. Así, figuras como Gonzalo Montiel y Marcos Acuña descansarían, dejando sus lugares a Fabricio Bustos y Milton Casco.

El gran dilema pasa por el volante central: Juan Carlos Portillo terminó lesionado en Brasil y Enzo Pérez sufrió un corte en la rodilla. Ante ese panorama, Kevin Castaño tendría la oportunidad de ser titular, pese a las críticas que recibió en redes por la chance desperdiciada ante Palmeiras. River llega segundo en la zona, a un punto del Malevo, y lidera la tabla anual, lo que le da tranquilidad pensando en la clasificación a copas.

Por su parte, Deportivo Riestra es la gran revelación del campeonato. Conducido por Guillermo Benítez, pasó de luchar por la permanencia a ser puntero en apenas unas fechas. Llega con cuatro victorias consecutivas, entre ellas un resonante 1-0 a Talleres en Córdoba y un 3-0 a Sarmiento. Además, suma una racha de 25 partidos invicto en el Guillermo Laza, aunque ahora afronta el desafío de visitar Núñez.

Posibles formaciones

River: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Milton Casco; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero o Santiago Lencina; Maximiliano Salas y Facundo Colidio o Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Facundo Miño, Cristian Paz, Miguel Barbieri, Pedro Ramírez; Milton Céliz, Pablo Monje, Antony Alonso; Alexander Díaz y Jonathan Herrera. DT: Guillermo Benítez.

Árbitro: Nicolás Echavarría.
TV: ESPN Premium.
Estadio: Monumental.

